Golden Globes 2021/ Diretta video streaming e tv: orario e info utili

É tutto pronto per la diretta dei Golden Globes 2021: nella notte tra oggi, domenica 28 febbraio, e domani, lunedì 1 marzo 2021, verranno assegnati i celebri riconoscimenti del mondo del cinema e della televisione grazie alla giuria composta da circa novanta giornalisti della stampa estera iscritti all’HFPA (Hollywood Foreign Press Association). Appuntamento per la quarta volta consecutiva con Tina Fey ed Amy Poehler, anche se quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, l’evento si svolgerà in due location diverse…

La cerimonia dei Golden Globes 2021, la 78esima della storia, vedrà i candidati collegati dalle proprie abitazioni come richiesto dalla normativa anti-Covid e, come dicevamo, le due presentatrici andranno in onda da due location differenti: Tina Fey trasmetterà dal Rainbow Room di New York, mentre Amy Poehler dal Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, dove si svolgono tradizionalmente le cerimonie. Andiamo ora a scoprire come seguire la diretta dell’atteso evento…

DIRETTA GOLDEN GLOBES 2021: DIRETTA VIDEO STREAMING E TV

La diretta dei Golden Globes 2021 inizierà alle ore 2.00 italiane, ma sarà possibile iniziare a collegarsi con le location dell’evento con un po’ di anticipo. La diretta tv della cerimonia sarà trasmessa dalle 00.30 su Sky Atlantic e dall’1.00 su Sky Tg 24. Ovviamente sarà disponibile anche la diretta streaming grazie a Sky Go oppure tramite il sito del tg dell’emittente satellitare (clicca qui). Entrando nel dettaglio, su Sky Atlantic sarà possibile seguire la diretta integrale della serata, mentre la all news di Sky seguirà in diretta dall’1.00 la cerimonia da studio, commentata da Denise Negri (Sky TG24), Federico Chiarini (Sky Atlantic) e Francesco Castelnuovo (Sky Cinema), con numerosi contributi video e approfondimenti e con la partecipazione di Alessandra Venezia, membro della Hollywood Foreign Press Association (HFPA), e della giornalista e scrittrice Marta Perego.

