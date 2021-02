Golden Globes 2021, le nomination/ Per l’Italia Laura Pausini e il film con la Loren

Dopo giorni di attesa, ieri sono stati annunciati i film candidati ai Golden Globes 2021, tra i premi più importanti del mondo del cinema e della televisione, che sono assegnati da una giuria di circa novanta giornalisti della stampa estera iscritti all’HFPA (Hollywood Foreign Press Association). Per la prima volta nella storia del premio, le nomination sono state annunciate virtualmente, a seguito delle misure di sicurezza per la pandemia da coronavirus.

Ricordiamo che la serata dei Golden Globes 2021 è in programma il prossimo 28 febbraio e l’evento sarà guidato da Tina Fey e Amey Poehler: la prima sarà in diretta dalla Rainbow Room di New York, mentre la seconda sarà in diretta dal Beverly Hilton, a Beverly Hills. Ricordiamo inoltre che è già stato annunciato il premio alla carriera per Jane Fonda e Norman Lear.

GOLDEN GLOBES 2021, I FILM CANDIDATI: L’ITALIA C’É

Una delle notizie più belle dalla lista dei candidati dei Golden Globes 2021 arriva per l’Italia: per la prima volta dopo diverso tempo, c’è un film italiano in lizza per la miglior pellicola in lingua straniera. Parliamo de La vita davanti a sé, ultimo lavoro di Edoardo Ponti con il ritorno della straordinaria Sophia Loren. L’attrice non rientra nella cinquina delle migliori interpreti, purtroppo, ma il film ha ottenuto un’altra nomination: la canzone “Io sì/Seen” correrà per il miglior brano. «Ogni traguardo che conquista Io si/Seen è per me sempre una grande emozione, una scossa dritta al cuore», il commento di Laura Pausini.

A dominare le candidature per quanto riguarda i film troviamo Mank con 6 nomination, seguito da The Trial of the Chicago 7 con 5 nomination. Bene anche The Father, Nomadlan e Promising Young Woman con 4 noms. Tra i distributori registriamo il boom di Netflix con 22 candidature, seguito da Amazon Studios (7), Focus Features (5) e Searchlight Pictures (5).

GOLDEN GLOBES 2021: LA LISTA DELLE CANDIDATURE

Best Motion Picture — Musical or Comedy

“Borat Subsequent Moviefilm”

“Hamilton”

“Music”

“Palm Springs”

“The Prom”

Best Motion Picture — Drama

“The Father”

“Mank”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“The Trial of the Chicago 7”

Best Motion Picture — Foreign Language

“Another Round,” Denmark

“La Llorona,” Guatamela/France

“The Life Ahead,” Italy

“Minari,” USA

“Two of Us,” France/USA

Best Screenplay — Motion Picture

Emerald Fennell – “Promising Young Woman”

Jack Fincher – “Mank”

Aaron Sorkin – “The Trial of the Chicago 7”

Florian Zeller, Christopher Hampton – “The Father”

Chloe Zhao – “Nomadland”

Best Original Song — Motion Picture

“Fight for You” – “Judas and the Black Messiah”

“Hear My Voice” – “The Trial of the Chicago 7”

“IO SI (Seen)” – “The Life Ahead”

“Speak Now” – “One Night in Miami”

“Tigers & Tweed” – “The United States vs. Billie Holiday”

Best Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture

Sacha Baron Cohen – “The Trial of the Chicago 7”

Daniel Kaluuya – “Judas and the Black Messiah”

Jared Leto – “The Little Things”

Bill Murray – “On the Rocks”

Leslie Odom, Jr. – “One Night in Miami”

Best Actress in a Supporting Role in Any Motion Picture

Glenn Close – “Hillbilly Elegy”

Olivia Colman – “The Father”

Jodie Foster – “The Mauritanian”

Amanda Seyfried – “Mank”

Helena Zengel – “News of the World”

Best Actor in a Motion Picture — Musical or Comedy

Sacha Baron Cohen – “Borat Subsequent Moviefilm”

James Corden – “The Prom”

Lin-Manuel Miranda – “Hamilton”

Dev Patel – “The Personal History of David Copperfield”

Andy Samberg – “Palm Springs”

Best Motion Picture — Animated

“The Croods: A New Age”

“Onward”

“Over the Moon”

“Soul”

“Wolfwalkers”

Best Actor in a Motion Picture — Drama

Chadwick Boseman, – “Ma Rainey’s Black Bottom”

Riz Ahmed – “The Sound of Metal”

Anthony Hopkins – “The Father”

Gary Oldman – “Mank”

Tahar Rahim – “The Mauritanian”

Best Actress in a Motion Picture — Drama

Viola Davis – “Ma Rainey’s Black Bottom”

Andra Day – “The United States vs. Billie Holiday”

Vanessa Kirby – “Pieces of a Woman”

Frances McDormand – “Nomadland”

Carey Mulligan – “Promising Young Woman

Best Actress in a Motion Picture — Musical or Comedy

Maria Bakalova – “Borat Subsequent Moviefilm”

Kate Hudson – “Music”

Michelle Pfeiffer – “French Exit”

Rosamund Pike – “I Care A Lot”

Anya Taylor-Joy – “Emma”

Best Actor in a Motion Picture — Musical or Comedy

Sacha Baron Cohen – “Borat Subsequent Moviefilm”

James Corden – “The Prom”

Lin-Manuel Miranda – “Hamilton”

Dev Patel – “The Personal History of David Copperfield”

Andy Samberg – “Palm Springs”

Best Director — Motion Picture

David Fincher – “Mank”

Regina King – “One Night in Miami”

Aaron Sorkin – “The Trial of the Chicago 7”

Chloe Zhao – “Nomadland”

Emerald Fennell – “Promising Young Woman”

Best Original Score

“The Midnight Sky”

“Tenet”

“News of the World”

“Mank”

