L'UE ha aperto una procedura di infrazione sul Golden power italiano: per Bruxelles è incompatibile con il diritto comunitario

Dopo il recente – piuttosto ampio – dibattito sull’uso del cosiddetto “Golden power” da parte del governo italiano sull’operazione tra Unicredit e la Banca Popolare di Milano (o, più semplicemente, BMP), l’UE ha notificato all’Italia la probabile apertura di una procedura di infrazione sullo strumento normativo che fu introdotto per la prima volta nel 2012 e poi riformato sia nel 2021 che nel 2022 dall’allora governo di Mario Draghi: una mossa che, fortunatamente, è stata ben accolta dal ministro Giorgetti – e ci torneremo – già intenzionato a riformare nuovamente il Golden power.

Senza dilungarci troppo, è utile ricordare che con il termine Golden power si intende – appunto – uno specifico strumento normativo che permette a un governo (nel nostro caso, attualmente quello di Giorgia Meloni) di imporre delle condizioni specifiche o di bloccare operazioni finanziarie che riguardano le banche: lo strumento, complessivamente, dovrebbe servire per tutelare l’interesse nazionale, ma secondo l’UE rischia di conferire al governo poteri eccessivi.

Di fatto, il dibattito sul Golden power si è aperto soprattutto dopo il suo uso nell’operazione Unicredit-BPM per imporre alcune prescrizioni, spingendo il CEO Andrea Orcel a ritirare la sua offerta e ad appellarsi al Tar laziale: furono proprio i giudici amministrativi a sollevare alcune perplessità sul Golden power, ritenendolo uno strumento legittimo ma – al contempo – chiedendo che il suo campo di applicazione fosse strettamente parametrato; caso poi finito sui banchi di Bruxelles.

Le perplessità di Bruxelles sul Golden power: “Conferisce al governo poteri che sono esclusivi della BCE”

La procedura di infrazione alla quale facevamo riferimento nell’apertura di questo articolo – e sono state le stesse autorità di Bruxelles a chiarirlo – non sarebbe legata all’operazione Unicredit-BPM già protagonista di un altra procedura, ma al “Golden power in sé” in quanto strumento normativo, senza allacci o collegamenti ad “alcun caso specifico”: la procedura, infatti, ritiene che lo strumento sia potenzialmente incompatibile con il “diritto dell’Unione europea”.

Da Bruxelles, infatti, si spiega che il Golden power – definito nella procedura semplicemente “potere discrezionale” – rischia di giustificare “interventi (..) per motivi economici” che sarebbero incompatibili con i principi comunitari di “stabilimento e (..) libera circolazione dei capitali”; arrogando al governo italiano poteri e competenze che sono esclusivamente in seno alla BCE e al suo “Meccanismo di Vigilanza Unico”.

L’invito di Bruxelles è quello di trovare soluzioni alle perplessità sul Golden power entro i prossimi due mesi e a mettere un punto al tema ci ha pensato il ministro Giancarlo Giorgetti che ha assicurato la piena collaborazione del governo per fare chiarezza sui dubbi avanzati: non a caso, è da tempo noto che il governo sarebbe già al lavoro su una nuova revisione della norma sul Golden power che potrebbe finire protagonista di un decreto o – addirittura – di un emendamento alla Manovra.