La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia sul Golden power

La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, esprimendo la propria preoccupazione per l’uso che il nostro Paese ha fatto del Golden power nel settore bancario. Secondo la Commissione, la norma sul Golden power, “pur essendo volta a tutelare la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico per come applicata dalle autorità italiane, rischia di consentire interventi ingiustificati per motivi economici, compromettendo i principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali nel mercato unico. Inoltre, la normativa italiana si sovrappone alle competenze esclusive della Banca centrale europea nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico”.

L’apertura del procedimento arriva dopo una primavera contraddistinta dalle polemiche sull’offerta di Unicredit su Banco Bpm e sulla reazione del Governo che ha contribuito al suo fallimento. La Commissione fa riferimento al “mercato unico” senza imbarazzi dopo che uno dei suoi principi cardine, quello sugli aiuti di Stato, è stato frantumato da anni di violazioni ormai persino incoraggiate in sede europea.

Dopo il Covid e i lockdown e ancora di più dopo la crisi energetica scatenata dalle sanzioni contro il gas russo, chi ha potuto in Europa ha sostenuto la propria industria a colpi di aiuti di Stato. È stato sicuramente il caso tedesco con gli aiuti agli energivori. Anche le regole sul deficit, altro pilastro della casa comune, sono saltate perché bisognava ricostruire gli eserciti e sostenere settori devastati dal caro bollette.

I ministri del Governo tedesco hanno lanciato appelli all’Europa perché ammorbidisse le regole sugli aiuti di Stato che altrimenti avrebbero determinato la fine di settori strategici tra cui, ma non solo, l’acciaio e la chimica tedeschi. Si potrebbe aprire un altro capitolo sul rispetto delle regole europee sul deficit da parte della Francia che chiede alla Bce di coprire i propri titoli di stato senza offrire nulla in cambio.

Il settore bancario in questo contesto occupa un posto particolare. Tutti i Governi oggi affrontano il problema di come finanziare gli investimenti in uno scenario di tassi più alti. C’è troppa domanda di capitali e troppa poca offerta di risparmi. Questo è tanto più vero in Europa che è la perdente dei cambiamenti geopolitici degli ultimi anni.

Al centro del Rapporto Draghi, al suo fondamento c’è la necessità di trovare le risorse per finanziare il “rilancio dell’Europa”; il corollario è trovare i modi per convogliare i risparmi degli europei verso impieghi produttivi e verso i piani di sviluppo europei. I sistemi bancari finora sono stati indissolubilmente legati ai destini dei loro Governi e questo è stato chiaro durante la crisi dei debiti sovrani.

L’Europa può soprassedere a tutto e ha soprasseduto su tutto incluse violazioni che hanno smontato le regole sul mercato unico più basilari. L’Europa però non può soprassedere sul “settore bancario” perché i risparmi degli europei, e in particolare di chi ne ha di più, sono ciò che le può permettere di tirare avanti soprattutto se non riesce ad affrontare i problemi strutturali. Serve un settore bancario europeo e un mercato unico dei capitali europei per il “rilancio europeo”.

Quanto accaduto negli ultimi due anni non promette bene però, perché quello a cui si è assistito è stato, ancora una volta, un’interpretazione faziosa delle regole; le regole sugli aiuti di Stato piuttosto che le pretese di controllo sul risiko bancario valgono o non valgono a seconda di chi decide di violarle. Intanto, sui risparmi degli italiani si registra da mesi un interesse sinistro presentato come “sogno europeo”.

L’Europa infatti non mollerà di un centimetro sull’uso del Golden power italiano perché sul settore bancario europeo si gioca la possibilità di tirare avanti ancora un po’ con gli equilibri e le disfunzioni attuali senza dover risolvere nulla né tanto meno fare i conti con i propri errori a partire, visto che è il tema del giorno, dalla politica energetica.

