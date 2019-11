Golden Skate Awards 2019 con Carolina Kostner/ Pattinaggio, c’è Evgeni Plushenko

I Golden Skate Awards 2019, il gala internazionale di pattinaggio su ghiaccio giunto alla sua tredicesima edizione, oggi sabato 30 novembre saranno protagonisti a Milano, per la precisione all’Allianz Cloud (ex PalaLido) dove andrà in scena uno show magico ed emozionante con alcuni dei migliori pattinatori del pianeta. In un tripudio di luci (oltre 200 riflettori), musica e colori su una pista di ghiaccio di oltre 900 metri quadrati, l’Allianz Cloud sarà teatro di uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del pattinaggio sul ghiaccio, uno spettacolo in due atti che coinvolgerà 14 grandi campioni e anche i migliori pattinatori azzurri, che si alterneranno ai massimi interpreti internazionali della disciplina che renderanno memorabili i Golden Skate Awards 2019.

GOLDEN SKATE AWARDS 2019: I PROTAGONISTI ATTESI

Tra le stelle più attese dei Golden Skate Awards 2019 a Milano figurano certamente lo zar del ghiaccio Evgeni Plushenko, la leggenda russa del pattinaggio che si esibirà anche con suo figlio Aleksandr, a soli 6 anni già una grande promessa, e lo spagnolo due volte campione del mondo Javier Fernandez, bronzo olimpico agli ultimi giochi invernali di PyeongChang 2018. Presente alla serata in veste di guest star anche Carolina Kostner: la campionessa azzurra non potrà scendere in pista per il riacutizzarsi di un dolore articolare all’anca, ma di certo non poteva mancare a Milano e sarà la madrina dello show, oltre ad incontrare i fan per autografi e selfie in un meet & greet che precederà l’evento. Animeranno lo show anche alcuni dei migliori nomi azzurri del pattinaggio in questo momento, come ad esempio Matteo Rizzo e il duo della danza Charlène Guignard e Marco Fabbri. Tra le altre stelle del pattinaggio artistico internazionale che ci regaleranno una sera di grande spettacolo a Milano figurano inoltre la campionessa francese Laurine Lecavelier, la celebre coppia canadese Kaitlyn Weaver-Andrew Poje e gli spettacolari atleti russi Fiona Zaldua e Dimitri Sukhanov.

