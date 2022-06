Golden State Warriors campioni NBA 7a volta/ Albo d’Oro: conducono Celtics e Lakers

I Golden State Warriors vincono la finale di Nba e trionfano nel massimo campionato di basket per la 4a volta dal 2015, la 7a complessiva. Si tratta inoltre della quarta vittoria per coach Kerr, Draymond Green, Klay Thompson e Andre Iguodala e anche la quarta per Steph Curry, MVP delle Finals. Dopo le appena 15 vittorie dell’annata 2019-20, si torna a vincere in un’accesissima finale contro i Boston. Il risultato finale parla di 103-90.

Coach Steve Kerr ha dovuto fare i conti con tanti infortuni in stagione e ha avuto a disposizione tutti e tre insieme Curry, Thompson e Green solamente nei playoff. I tre sono tornati in campo insieme dal primo turno contro Denver. Il percorso dei Warriors è stato un crescendo continuo fino alla finale stessa, che ha permesso ai Golden State di diventare la seconda squadra di sempre a festeggiare il titolo sul campo dei Celtics da avversari. Per Steve Kerr si tratta del nono titolo nella sua carriera in NBA. Ne aveva vinti cinque da giocatori, quattro da allenatore.

Albo d’oro NBA

Quello vinto contro i Boston Celtics è il settimo titolo per i Golden State Warriors, che sono al secondo posto nell’albo d’oro, ben distanti però dalla prima posizione. Se infatti la squadra di Kerr ha messo a segno la sua settima vittoria in NBA, ci sono due squadre che hanno ben dieci titoli in più. Si tratta dei Los Angeles Lakers e proprio dei Boston Celtics. Entrambe le formazioni hanno nel proprio palmares ben 17 titoli. Dietro i Warriors, troviamo i Chicago Bulls con sei vittorie. A cinque ci sono invece i San Antonio Spurs.

3 vittorie per i Philadelphia 76ers, per i Detroit Pistons e per i Miami Heat. A 2 troviamo invece i N.Y. Knicks, gli Houston Rockets e i Milwaukee Bucks. Nell’albo d’oro, a chiudere, troviamo ben 8 squadre che in carriera hanno vinto un solo titolo di NBA. Si tratta dei Sacramento Kinks, Atlanta Hawks, Portland T. Blazers, Wash Wizards, Olkahoma Thunder, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors.

