Gollini al Tottenham/ Calciomercato news, ufficiale il suo trasferimento in Premier

CALCIOMERCATO NEWS, UFFICIALE GOLLINI AL TOTTENHAM

La notizia era nell’aria da alcuni giorni ma ora è ufficiale l’approdo di Gollini al Tottenham in questa fase del calciomercato estivo. Il club britannico, come si legge nella nota pubblicata dalla stessa società londinese, ha comunicato di aver completato l’acquisto dell’estremo difensore originario di Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto: “Siamo lieti di annunciare la firma del portiere Pierluigi Gollini dall’Atalanta in prestito per una stagione, con opzione per rendere il trasferimento definitivo. Nato a Bologna, Pierluigi, 26 anni, ha giocato nelle giovanili di Verona e Manchester United prima di tornare a Verona per il suo debutto in Serie A nel Settembre 2014. Nella stagione successiva, 2015/2016, ha giocato 27 volte aprendo la strada al trasferimento all’Aston Villa nel Luglio 2016.” Per Gollini si tratta dunque della seconda esperienza in Inghilterra dopo aver vissuto il campionato cadetto con i Villains.

CALCIOMERCATO NEWS, ADDIO ALL’ATALANTA

La nota ufficiale riguardante il passaggio di Gollini al Tottenham è arrivata in mattinata dopo che nei giorni scorsi era stato accompagnato a Londra dal suo agente Beppe Riso. Nella passata stagione Gollini con la maglia dell’Atalanta è riuscito a collezionare 32 apparizioni complessive tra campionato e coppe subendo 32 reti e mantenendo la propria porta inviolata in 13 occasioni, oltre ad aver rimediato un unico cartellino rosso in 2789 minuti disputati.

