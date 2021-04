Gomorra new version/ Video, su Rai 3 il film sul libro di Roberto Saviano

Gomorra new version va in onda oggi, venerdì 16 aprile, su Rai 3 alle 21.30. Il film del 2008 è stato diretto da Matteo Garrone, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. Grazie alla trasposizione cinematografica di Gomorra, si è aggiudicato il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes, cinque European Film Awards e sette David di Donatello. Gomorra tra ispirazione dal libro omonimo di Roberto Saviano, scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano, che ottiene la notorietà proprio con Gomorra (2006), in cui racconta la realtà economica e territoriale della Camorra e della criminalità organizzata. La sceneggiatura del film è scritta da Maurizio Braucci, Ugo Chiti, Gianni Di Gregorio, Matteo Garrone, Massimo Gaudioso e Roberto Saviano.

Gomorra new version, la trama del film

Gomorra new version ha come sfondo i sobborghi della provincia di Napoli e Caserta, dove gli abitanti devono scontrarsi quotidianamente con le regole del Sistema, la Camorra. È una vita fatta di denaro, paura, sangue e potere, in cui pochi possono vivere un’esistenza normale. Su questo scenario si raccontano le vicende di cinque personaggi: Pasquale (Salvatore Cantalupo); Totò, Don Ciro (Gianfelice Imparato) e Maria (Maria Nazionale); Franco (Toni Servillo) e Roberto; Marco e Ciro (Ciro Petrone).

Video, il trailer di Gomorra new version

