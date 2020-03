Gomorra/ Video, su Rai Movie il film di Matteo Garrone (oggi, 24 marzo)

Gomorra andrà in onda oggi, 24 marzo, a partire dalle ore 21:10 su Rai Movie. Si tratta di un film che appartiene al genere drammatico, che ha visto il suo debutto nelle sale cinematografiche durante l’anno 2008. Il regista di questo film è stato Matteo Garrone, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Ugo Chiti, Gianni Di Gregorio, Massimo Gaudioso, Roberto Saviano e dallo stesso regista. All’interno del cast del film sono presenti diversi volti noti della televisione italiana come ad esempio Toni Servillo, Ciro Petrone, Maria Nazionale, Salvatore Cantalupo, Gigio Morra e Gianfelice Imparato. La fotografia del film è stata curata da Marco Onorato mentre per quanto riguarda il montaggio è stato realizzato da Marco Spoletini.

Gomorra, la trama del film

Riassumere la trama del film di Gomorra è leggermente complicato. Difatti, occorre comprendere come questa pellicola non abbia una trama lineare, ma segue varie vicende che nel corso del tempo si intrecciano tra di loro. Tutte le storie hanno un comune denominatore, vale a dire la città di Napoli e la regione Campania. Nella particolarità, le vicende ruotano attorno ai personaggi di Scampia, noto quartiere popolare della città campana. Come prima cosa ad esempio, c’è la storia di Pasquale, un esperto sarto che invece di dedicare il proprio talento nel Made in Italy si occupa di un intero stabilimento di lavoratori cinesi, sfruttando la manodopera di questi ultimi per vendere i propri capi ed ottenere un maggiore guadagno sulle merci da vendere. Allo stesso tempo viene presentata la storia di Totò, un contabile che lavora nelle vele e che parteggia per un noto clan camorristico. Ad ogni modo comunque, Totò si ritrova in una vera e propria guerra e non saprà cosa fare per riuscire ad essere salvato. C’è anche la storia di Franco e Roberto, due imprenditori del Nord Italia che smaltiscono i loro rifiuti in quella che viene riconosciuta come la Terra dei Fuochi. Si tratta forse dell’episodio più di denuncia dell’intero film. Infine, il film si conclude con la storia di Marco e Ciro, due ragazzi che sognano di scalare i ranghi della Camorra e riuscire a conquistare fama e popolarità in questo mondo sporco che non risparmia praticamente nessuno.

