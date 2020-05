Gomorroide/ Video, su Rai 2 il film con Francesco Procopio (oggi, 5 maggio 2020)

Pubblicità

Gomorroide va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, martedì 5 maggio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata dalla casa cinematografica Tunnel Produzioni in collaborazione con Bronx Film e Minerva Pictures Group. La regia è stata curata dai tre principali protagonisti del film ossia Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante e Domenico Manfredi i quali hanno scritto anche il soggetto e la sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da Luca Montanari mentre le musiche della colonna sonora portano la firma di Giordano Corapi. Nel cast di questo film sono presenti anche Gianni Ferreri, Lavinia Biagi, Francesco Procopio, Elisabetta Pellini, Francesco Paolantoni e Maurizio Casagrande.

Pubblicità

Gomorroide, la trama del film

Tre attori napoletani stanno prendendo parte alle riprese di un telefilm televisivo intitolato Gomorroide. Si tratta di una parodia di un famoso romanzo nel quale si parla della vita di alcuni camorristi e soprattutto dei loro metodi per ottenere dei riscontri dal punto di vista economico naturalmente non rispettando quelle che sono le leggi e i diritti delle persone. Questo telefilm che è la parodia del romanzo e soprattutto di una fortunata serie televisiva, ottiene un enorme successo tant’è che i tre attori napoletani diventano molto famosi. Uno dei tre infatti diventa una vera e propria star prendendo parte anche ad una serie televisiva nonché ad un reality. Il secondo attore invece ben presto diventa una sorta di star piuttosto eclettica del mondo del teatro. Gli piace tantissimo interpretare i ruoli importanti in opere teatrali di genere drammatico il che ha delle sfaccettature in quanto ben presto si convince che una misteriosa ammiratrice sia intenzionato ad ucciderlo.

Pubblicità

Inoltre, il terzo attore sfrutta la sua enorme fama ottenuta con il telefilm per avere compensi sempre più esosi ma che tuttavia non gli permettono di andare in rovina in ragione del suo vizio. Se da un lato questo telefilm ha permesso ai tre attori napoletani di ottenere una certa fama anche al di fuori di Napoli e della Regione Campania, dall’altro il telefilm viene visto come una minaccia dal mondo della camorra. Infatti, il telefilm mette in ridicolo quelli che sono i metodi camorristi e soprattutto invoglia i cittadini nel cercare una reazione rabbiosa contro la Camorra. Naturalmente i camorristi non possono permettersi tutto questo e decidono di occuparsi dei tre attori in maniera tale da porre la parola fine alla realizzazione della serie. I camorristi iniziano prima ad inviare dei messaggi piuttosto intimidatori come ad esempio la consegna di tre pallottole e quindi a passare dalla parola ai fatti. La vicenda viene così presa in considerazione dalle forze dell’ordine ed in particolar modo i tre attori vengono inseriti per una serie di equivoci all’interno di un programma di protezione testimoni che darà luogo a tante e divertenti situazioni.

Video, il trailer di Gomorroide





© RIPRODUZIONE RISERVATA