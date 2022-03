Gonalgia, sintomi e cure/ Cos’è la malattia che ha colpito Papa Francesco

Cos’è la gonalgia, la malattia di papa Francesco: un problema al ginocchio…

Piccolo problema fisico per Papa Francesco. Il Pontefice deve fare i conti con una gonalgia, ovvero un dolore al ginocchio, un disturbo comune tra gli adulti causato spesso dalle attività quotidiane più semplici come camminare, inginocchiarsi o sollevare pesi. Come ha fatto sapere l’ufficio stampa del Vaticano, Bergoglio si è dovuto fermare proprio a causa del problema al ginocchio. Scopriamo allora sintomi e cause della malattia che ha colpito il Papa.

Digiuno per la pace Ucraina, oggi 2 marzo/ Preghiera Papa Francesco: “mai più guerra”

Come abbiamo visto, la gonalgia è un problema al ginocchio dovuto alle semplici azioni quotidiane. Tale malattia può essere localizzata in una o più parti del ginocchio. Si manifesta negli anziani ma non solo. Il ginocchio, infatti, regge il peso del corpo e dunque i movimenti potrebbero logorarlo. I sintomi sono rigidità e difficoltà ad estendere o piegare la gamba, gonfiore, arrossamento, difficoltà a sostenere il peso o scricchiolio. Come si cura la gonalgia? Il problema si può trattare con terapie conservative come fisioterapia o laser.

DIGIUNO PER LA PACE/ Quelle "briciole" di bene che spengono le nostre guerre

Gonalgia cos’è, un problema che colpisce gli adulti ma non solo

La gonalgia colpisce gli adulti ma non solamente. Può interessare infatti anche persone giovani in sovrappeso o gli sportivi, che dunque sforzano spesso le ginocchia. L’articolazione del ginocchio è molto complessa e quindi è esposta al rischio di rotture e alterazioni. Il menisco, i legamenti e le rotule sono spesso interessati da infiammazioni, artrosi e malattie sistemiche. Il ginocchio sostiene il corpo ma allo stesso tempo deve compiere una serie di movimenti che spesso mettono alla prova le strutture dell’articolazione.

Mercoledì delle Ceneri/ Oggi 2 marzo inizia la Quaresima

Non è raro, poi, che il ginocchio abbia a che fare con fratture o distorsioni. Come si cura la gonalgia? Come abbiamo detto, spesso gli esperti consigliano terapie conservative come fisioterapia o laser, ma la cura può prevedere anche l’utilizzo di farmaci antinfiammatori, corticosteroidi o infiltrazioni.

Papa Francesco colpito da gonalgia: il comunicato, non celebra la Messa del Mercoledì delle Ceneri

Come ha annunciato lo stesso ufficio stampa del Vaticano, il Pontefice non presenzierà le celebrazioni del mercoledì delle Ceneri del prossimo 2 marzo, ma non è partito neppure per Firenze, dove avrebbe dovuto essere lo scorso 27 febbraio. Tutto questo, proprio per la malattia che lo ha colpito: “A causa di un’acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba, Papa Francesco non potrà recarsi a Firenze domenica 27 febbraio, né presiedere le celebrazioni di Mercoledì delle Ceneri il 2 marzo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA