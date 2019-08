GONE / Anticipazioni del 5 agosto 2019: Mel ha rapito Kick da solo?

GONE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 5 agosto 2019, Rete 4 trasmetterà due nuovi episodi della serie crime Gone, in prima tv per le reti in chiaro. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo “Il salvatore” e “Foto di famiglia“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Cathy (Lee Harrington) viene rapita a poca distanza dal marito e la task force inizia a indagare. A 15 anni di distanza dal suo rapimento, Kick (even Rambin) invece non si è ancora lasciata tutto alle spalle. Un fotografo, Neil Pruitt (Jordan Bridges), la spinge poco dopo a picchiarlo solo per ottenere uno scoop e vista l’aggressione, Kick viene arrestata. Dopo aver sospettato del marito, Bishop (Danny Pino) inizia a credere che il vero obbiettivo del rapitore non fosse la donna, ma il bambino che aspetta. Finley (Andy Mientus) scopre infatti un collegamento fra il caso e un altro simile, entrambi associati a un certo Ramos (David Santiago). Si scopre che quest’ultimo è a capo de Il sole nascente, un’organizzazione a cui Cathy ha donato dei soldi. Grazie ad alcune tracce Kick trova un’altra delle donne rapite e scopre che in realtà sono scappate tutte dai mariti violenti. Nel frattempo, il marito di Cathy scopre il suo piano e minaccia di ucciderla, ma Kick riesce a far reagire la donna in modo che lo disarmi. Mel (Lee Tergesen) invece riceve una nuova visita in carcere: non ha ancora dimenticato Kick e aspetta solo di poterla rivedere.

Mentre si trova in auto con il figlio, Eric Hale (Kevin McClatchy) viene rapito dopo essere stato costretto a scendere dal mezzo. La task force vola quindi fino a Cincinnati e scopre che anche la moglie, direttrice di banca, è scomparsa. La donna infatti ha rapinato l’istituto in cui lavora per pagare il riscatto e liberare marito e figlio. Ultimato lo scambio, gli Hale vengono addormentati e ritrovati ore più tardi all’interno di un furgone. In base alle parole dei rapitori, Bishop e Frank (Chris Noth) però temono che stiano per mettere in atto un altro colpo. Visto che gli Hale sono stati lasciati vicino ad una scuola elementare, si crede che i rapitori possano già aver prelevato uno dei giovani studenti. Intanto, il compagno di Jason McKinney (Tiago Ferreira) viene costretto a portare un furgone portavalori in una zona dismessa: i criminali rapiscono anche lui. Intanto, Bishop rivela a Kick di aver affrontato un caso simile in passato e di non essere riuscito a ritrovare il bambino rapito. Anche Frank parla del suo primo caso come di un fallimento, un dolore senza fine. Gary (Sydney James Harcourt) invece riesce a fuggire, ma i rapitori si rifanno su Jason e lo uccidono. Un’altra vittima, Lisa Margolin (Allie McCulloch), riconosce però Garrett Despain (Lance Tafelski) e la task force scopre che ha intenzione di liberare l’ex complice che è stato catturato dopo la loro ultima rapina. A fine caso, Kick scopre che il caso del passato di Bishop e Frank è lo stesso e che il bambino rapito è il fratello del primo.

ANTICIPAZIONI GONE 5 AGOSTO 2019

EPISODIO 5, “IL SALVATORE” – La squadra indaga sul rapimento di Gabriel Carter, un ragazzino prelevato mentre si trovava nella sua casa in Ohio. Secondo Frank e gli altri il caso potrebbe essere collegato ad altri simili, avvenuti negli ultimi mesi nella stessa area. A loro volta le vittime sembrano essere connesse in qualche modo al rapimento di Kick ed a un’organizzazione malavitosa.

EPISODIO 6, “FOTO DI FAMIGLIA” – Sara Moreland partecipa al concentro della sorella Sabrina, una famosa popstar. Il live è sold out, ma questo non vieta a qualcuno di rapire la ragazza. La squadra è costretta a raggiungere New York per trovarla, mentre la famiglia Moreland si dispera nel timore che Sara possa non fare ritorno a casa. Le indagini metteranno invece in luce una serie di sospetti particolari.



