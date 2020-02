Gone – Scomparsa/ Video, su Rai Movie il film con Amanda Seyfried (oggi, 27 febbraio)

Gone – Scomparsa va in onda oggi, 27 febbraio, dalle ore 21:10 su Rai Movie. La pellicola ha esordito nei cinema mondiali durante l’anno 2012. Il film appartiene al genere thriller. Il regista di questo film risulta essere il brasiliano Heitor Dhalia mentre la sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Allison Burnett. Le musiche dell’opera sono state curate da David Buckley. Nel cast del film sono presenti diversi attori ed attrici molto conosciuti come ad esempio Amanda Seyfried, Sebastian Stan, Jennifer Carpenter e Wes Bentley. La fotografia del film è stata realizzata da Michael Grady.

Gone – Scomparsa, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Gone – Scomparsa. Jill Conway vive a Portland, nello stato americano dell’Oregon insieme a Molly, sua sorella che sta terminando i propri studi universitari. Jill è una ragazza che ha subito diversi traumi nella sua vita. Non a caso, nel passato la ragazza era stata rapita da un serial killer e portata in una fossa posta sotto Forest Park, il parco più famoso dell’intera città. In questa fossa, la ragazza aveva scoperto delle ossa di altre vittime e si era rassegnata ad essere la prossima. Tuttavia, in un impeto di coraggio, Jill riuscì a ferire il proprio assalitore, grazie proprio ad un osso e scappare da quell’inferno. Una volta fuori comunque, Jill Conway viene ritenuta una pazza ed invece che ascoltarla, tutti la evitavano. Come se non bastasse, la ragazza venne sottoposta a trattamenti psichiatrici. Un anno dopo questi avvenimenti, un altro orrore è pronto ad affacciarsi nella vita della povera ragazza che ora lavora come cameriera. La sorella Molly scompare nel nulla e Jill è convinta che sia stata lo stesso mostro che anni prima ha deciso di rapire anche lei a farlo. Ecco che quindi la donna si mette sulle tracce della sorella scomparsa, venendo aiutata anche da degli esperti agenti di polizia. Inizierà una ricerca sconvolgente, dove non mancheranno rivelazioni e colpi di scena inaspettati.

Video, il trailer di Gone – Scomparsa





© RIPRODUZIONE RISERVATA