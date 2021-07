Gonfiabili sollevati dal vento: volano bimbi/ Video choc, sollevati a 10 m da terra

Terrore in Bielorussia dove durante un evento locale tre castelli gonfiabili dove stavano giocando numerosi bambini, sono stati sollevati in aria per diversi metri. Come riferisce il portale Dagospia, citando il tabloid britannico Daily Mail, è accaduto di preciso ad Alessandria, dove era in corsa un festival con tanti eventi di svago e divertimento; peccato però che mentre numerosi bambini stavano giocando su dei gonfiabili, tre castelli siano stati sollevati in aria da una forte raffica di vento, così come testimoniato da numerosi video pubblicati poi in rete, compreso quello che potete trovare anche in fondo a questa pagina, superando anche i 10 metri di altezza. Fra i tre vi era anche un castello a forma di drago che ha iniziato a volteggiare in aria, prima di schiantarsi violentemente sul pavimento, e pochi secondi dopo è stata la volta di un altro gonfiabile che si è messo ad un certo punto in verticale.

Una volta accortisi di quanto stesse accadendo, i soldati presenti in zona si sono subito precipitati per soccorrere le persone coinvolte, leggasi quattro bambini e tre adulti, rimaste ferite nell’incidente anche se fortunatamente non in maniera grave, ma si è trattato di un vero e proprio miracolo vedendo le immagini. Qualcosa deve essere andato storto visto che la raffica di vento ha strappato gli ormeggi con cui i tre castelli gonfiabili erano ancorati a terra, facendoli roteare nel cielo, con i bambini al loro interno ovviamente terrorizzati e urlanti per la paura.

GONFIABILI SOLLEVATI DAL VENTO: “E’ SUCCESSO TUTTO IN UN ISTANTE”

«Un ragazzo è letteralmente caduto fuori dal castello – ha raccontato Alesya, una testimone che ha assistito allo spettacolo da brividi – era molto spaventato, ma sembra che non sia stato ferito gravemente. Il castello è volato sopra di noi come un pallone ed è stato trasportato sopra un recinto. Il secondo si è schiantato contro una tenda vicina. C’era una specie di vetro, e si è rotto. Il proprietario ha subito un infortunio alla gamba».

Così invece Dmitry, un altro testimone: «È successo letteralmente in un istante. Ha soffiato un forte vento che ha strappato i castelli dagli ormeggi dove giocavano i bambini. Erano molto spaventati, piangevano. C’erano soldati nelle vicinanze che si sono precipitati per aiutare. Le ambulanze sono arrivate velocemente». Subito dopo l’accaduto è stata avviata un’indagine.

