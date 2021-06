Gonna di jeans, è tornata!/ 5 consigli per un abbinamento perfetto

La gonna di jeans è tornata in auge in tutto il suo splendore. Capo essenziale per la primavera/estate grazie alla sua freschezza e comodità, la gonna di jeans rappresenta quel pass-part-tout senza tempo che ci accompagna sin dall’infanzia fino all’età adulta. Versatile e casual, questo indumento è perfetto da indossare sia in un ufficio che nell’estate passata in città. La difficoltà sta però nella scelta dell’abbinamento giusto dal momento che esistono diversi modelli tutti diversi tra loro. Abbiamo infatti la versione lunga in stile anni ’70 che arriva fino ai piedi, la midi che rappresenta la via di mezzo e la mini. E poi ancora ogni modello può essere contraddistinto da silhouette a matita, spacco, chiusura a bottoni, lavaggi differenti, orlo a taglio vivo e molto altro. Per questo è importante scegliere il modello più adatto in base all’occasione e al contesto in cui la gonna verrà indossata. Ecco 5 consigli utili per abbinare la gonna di jeans in maniera impeccabile.

Dal look da ufficio alla città, 5 consigli per abbinare al meglio la gonna di jeans

Per un perfetto look da ufficio è possibile abbinare la gonna di jeans dalla silhouette a matita con una camicia o una maglia indossata in maniera blusata. Il tutto completato con un paio di décolleté o sandali con tacco mini. Mini skirt dal lavaggio chiaro, crop top e sneakers sono invece la scelta più adatta per un abbinamento da città. A questo look possono essere aggiunti dei dettagli molto in voga tra la Generation Z: occhiali da sola a mascherina, una felpa oversize o per gli amanti del total look un giubbotto in denim. Sportivo ma non troppo è invece l’abbinamento della gonna midi con orlo a taglio vivo con capi vintage o sartoriali come blazer oversize o giubbotti di pelle con spalline. Il tutto abbinato a t-shirt in unica tinta, sneakers o stivaletti bassi. Le più audaci possono optare per un total look denim composto da gonna e camicia di jeans, come abbiamo già visto indossare da Rihanna e Olivia Palermo, a cui è possibile abbinare un sandalo con tacco o per chi ama la comodità un paio di amate/odiate Birkenstock. Ultimo abbinamento più country è invece rappresentato dalla gonna lunga abbinata ad un crop top o una camicia a fantasia in stile hippie. Le scarpe? Stivaletti con frange.

