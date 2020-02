Gonzalo Higuain/ “La Juve è una squadra che può vincere” (C’è posta per te)

Gonzalo Higuain ospite della nuova puntata di “C’e posta per te” in onda sabato 29 febbraio 2020 in prima serata su Canale 5. Il Pipita è uno dei protagonisti del people show di successo condotto da Maria De Filippi dove farà una graditissima sorpresa a qualche tifoso della Juventus. L’attaccante argentino, infatti, è uno dei campioni della Juventus anche se il suo contratto è in scadenza a giugno 2021 e c’è chi ipotizza un suo futuro lontano dalla squadra bianconera. In realtà a parlare del futuro del calciatore è stato proprio il padre Jorge che, intervistato da TycSports ha detto: “Gonzalo ha intenzione di rispettare il suo contratto con la Juventus”. Giocando nella Juventus, Gonzalo si è trovato a lavorare con Sarri con cui ha un ottimo rapporto. A parlarne è stato proprio il campione argentino a Sky Sport: “ho imparato molto da tutti dagli allenatori che ho avuto, ma non c’è dubbio che Sarri ottiene il meglio da me. Non si arrende mai. Lui è testardo e con me aiuta. Abbiamo un buon rapporto ma, dato che siamo entrambi testardi, a volte ci scontriamo. Però è un dibattito costruttivo. Non c’è niente di sbagliato nell’essere testardi: se non sei abbastanza testardo, non hai successo. Penso che Sarri e io tiriamo fuori il meglio l’uno dall’altro”.

Gonzalo Higuain: “sono un animale da goal”

Gonzalo Higuain è uno degli attaccanti più prolifici del campionato italiano. Come dimenticare del resto il record da 36 reti realizzato quando giocava al Napoli dove ad allenarlo c’era proprio Sarri. Un momento davvero magico della sua carriera che il campione argentino ha ricordato così: “era con me nella mia annata migliore ed è per questo che mi conosce così bene. Lui mi ha definito un animale da goal. Il problema è che Sarri a me non lo ha mai detto. So che lo ha detto agli altri, ma non a me”. Poi è arrivato il Chelsea e poco dopo il ritorno in Italia con la maglia della Juventus dove ha ritrovato un vecchio amico: proprio l’allenatore toscano Sarri. Ricordando l’esperienza inglese Pipita ha detto: “avrei potuto fare di meglio. Ma penso che ciò che ho fatto non sia male, siamo riusciti a vincere l’Europa League e raggiungere la Champions League. Le persone si aspettivano di più da me, ma penso che gli obiettivi fossero in linea per il tempo a nostra disposizione”.

Gonzalo Higuain: “La mia carriera è stata fantastica”

Impossibile non parlare della sua esperienza alla Juventus su cui Gonzalo Higuain ha detto: “ora siamo completamente in linea con le idee di Sarri e questo è positivo perché mancano solo quattro mesi a fine stagione e non possiamo fallire ora. Se cadi ad inizio stagione, ad Agosto, poi è possibile recuperare. Ma se fallisci ora, il gioco è finito”. Parlando della squadra in cui gioca non ha alcun dubbio: “la Juve è una squadra che può vincere anche se giocano tutti male. I nostri principali rivali per lo Scudetto siamo noi stessi. Con questo voglio dire che se abbiamo fatto così bene finora e all’improvviso qualcuno inizia a vincere titoli al posto nostro è perché noi ci siamo rilassati”. Nonostante una carriera da record, il Pipita ha ancora qualche sogno nel cassetto da realizzare: “vincere la Champions League. Ho giocato nei campionati in cui volevo giocare e ho segnato in quei campionati. La mia carriera è stata fantastica. Non ho nulla da aggiungere o migliorare a parte questo sogno. So che è vietato dirlo ma vogliamo tutti vincere la Champions”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA