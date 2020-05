Good Witch – La profezia di Halloween/ Su Rai 2 il film con Catherine Bell (7 maggio)

Pubblicità

Good Witch – La profezia di Halloween va in onda su Rai 2 per il primo pomeriggio di oggi, giovedì 7 maggio, alle ore 14,00. Si tratta di un episodio di una serie televisiva realizzata nel 2015 grazie ad una co-produzione tra Canada e Stati Uniti d’America realizzata per altro per essere distribuita direttamente su Hallmark Channel. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Jack Lenz, è un prodotto realizzato da la casa cinematografica Whizbang Films e nel cast sono presenti Catherine Bell, Bailee Madison, James Denton, Peter MacNeill, Rhys Matthew Bond, Catherine Disher e Kylee Evans.

Good Witch – La profezia di Halloween, la trama del film

Ecco la trama di Good Witch – La profezia di Halloween. Si avvicina la festa di Halloween che soprattutto negli Stati Uniti d’America è molto sentita e festeggiata non solo dai più piccoli, ma anche dagli adulti. Caassie mentre sta mettendo a posto alcuni oggetti che si trovano nella soffitta di casa anche con la speranza di poter trovare una travestimento idoneo per poter festeggiare degnamente l’evento, si imbatte in una strana fotografia nella quale appare un famoso mago che veniva ricordato per le sue incredibili magie ed in particolar modo per essere stato in possesso del dono della chiaroveggenza. Secondo la memoria della donna sembra che questo mago alcuni anni prima viveva nella stessa città e che soprattutto in occasione di una festa di Halloween fece perdere per sempre le sue facce scomparendo praticamente nel nulla.

La donna ricorda alcuni episodi legati a questo mago ed ovviamente è piuttosto incuriosita dal suo dono di chiaroveggenza sul quale si è sempre detto moltissimo senza avere dei riscontri realistici. Qualche ora più tardi la donna inizierà a notare l’arrivo nella piccola città di un misterioso straniero.

La cosa di per sé non è così significativa se non fosse per il fatto che nelle ore seguenti iniziano ad accadere degli strani eventi del tutto inspiegabili dal punto di vista scientifico. Gli eventi peraltro sembrano essere collegati a quella fotografia che lei stessa ha ritrovato e che potrebbe essere la chiave di un incredibile mistero che lega il destino del vecchio mago con il dono della chiaroveggenza e questo misterioso uomo arrivato nella città e che nessuno sembra conoscere. Poco alla volta entrerà in possesso di alcuni vecchi documenti che sembrano parlare di una profezia che dovrebbe averarsi proprio nel giorno di Halloween di quest’anno. Una profezia che potrebbe essere portatrice di enorme sventura per tutta la cittadina, ma anche per l’intera umanità. Cosa succederà?



