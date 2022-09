Google cerca nuovi antibiotici/ L’intelligenza artificiale è la chiave per riuscire

L‘intelligenza artificiale di Google è a caccia di antibiotici. Dopo aver ricreato quasi tutte le proteine note alla scienza, il sistema di intelligenza artificiale creato da Alphafold e sviluppato da Mind e Google, si prepara a dare la caccia ai nuovi antibiotici.

Per far si che tutte le sue capacità siano sfruttate appieno, bisogna però che i sistemi informatici usati per la previsioni dei fenomeni tra le proteine batteriche e i farmaci siano migliorati perché al momento non risultano ancora essere abbastanza efficaci.

Mercato criptovalute/ Le valute tornano a salire: Bitcoin oltre 20mila dollari

Intelligenza artificiale Google: cosa dicono gli studi

In uno studio pubblicato sulla rivista Molecular Systems Biology dal Massachusetts Institute of Technology (Mit) i ricercatori, guidati dal bioingegnere James Collins, hanno messo alla prova le capacità della macchina, analizzando le interazioni tra 296 proteine del batterio Escherichia a Coli e 218 composti batterici compresi gli antibiotici .

Scorte PlayStation 5/ Nuove console in arrivo, il prezzo non spaventa

I metodi delle simulazioni già precedentemente usati con successo per fare lo screening di grandi quantità di prodotti contro un’unica proteina, si sono invece rilevati meno efficienti se si tratta di mirare più bersagli selezionando diversi composti.

In questi l’intelligenza artificiale Google AlphaFold non riesce ancora ad elaborare previsioni sufficientemente efficaci.

Questa performance è dovuta al fatto che le strutture proteiche inserite all’interno del dispositivo siano statiche, mentre negli essere viventi le proteine sono flessibili e cambiano spesso configurazione.

iPhone 14, presentazione Apple diretta video streaming/ Prezzi e colori: novità viola

Da questo studio, si può dedurre che l’intelligenza artificiale Google, non è ancora del tutto efficiente e ha bisogno ancora di sviluppo soprattutto per quanto riguarda la parte proteica che va resa il più simile possibile come quella umana.

Però non dobbiamo perderci d’animo e dobbiamo convincerci che la ricerca e le tecnologie fanno parte già del nostro presente e lo saranno ancora di più nel nostro futuro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA