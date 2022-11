Google e Facebook, legge più severe dall’UE/ Combattere incitamento odio e…

Legge UE, nuova regolamentazione: Facebook, Google e le grandi piattaforme…

Una nuova legge dell’UE imporrà una regolamentazione online più severa per i colossi digitali come Facebook e Google. La legge entra in vigore proprio mercoledì 16 novembre e ad essere interessate sono le grandi piattaforme come Facebook e Google, che avranno tempo fino al 17 febbraio 2023 per pubblicare i propri numeri relativi agli iscritti, essendo la legge variabile secondo le dimensioni del colosso digitale. Le regole del Digital Services Act (DSA) saranno infatti pienamente applicate a partire dal 17 febbraio 2024. I funzionari entro il prossimo anno decideranno quali colossi della tecnologia dovranno essere attenzionati dalla legge in questione.

Il DSA è stato progettato con l’intento di combattere l’incitamento all’odio online, la disinformazione e la pirateria. In questo momento, in Europa, gran parte dei contenuti Internet visti dai cittadini dell’UE sono controllati da società con sede negli Stati Uniti. Tutte le piattaforme di social media e i motori di ricerca dovranno inoltre operare rapidamente per rimuovere i contenuti ritenuti in violazione delle normative dell’UE.

Google e Facebook sottoposte a nuova legge Ue

La nuova normativa dell’Ue che sarà applicata nei confronti di grandi aziende come Google e Facebook, prevede misure per limitare l’uso di dati privati ​​sensibili. Insisterà inoltre su una maggiore trasparenza per gli algoritmi che suggeriscono i contenuti. Inizialmente le regole entreranno in vigore per quelle che Bruxelles chiama piattaforme online molto grandi (VLOP) e motori di ricerca online molto grandi (VLOSE), ossia quelli con 45 milioni di utenti attivi nell’UE. Sotto questa definizione al momento ci sono circa 20 aziende, tra cui Meta, Facebook e Instagram; Google e YouTube; le piattaforme Apple del produttore di iPhone.

Secondo “Inside Paper”, sarà coinvolta anche Twitter, recentemente acquistata dall’imprenditore Elon Musk. Il sito dovrà pubblicare il numero di utenti che ha entro il 17 febbraio 2023 per capire se sia o meno sottoposto alle normative DSA che entreranno in vigore una volta che la Commissione europea avrà confermato le dimensioni delle aziende. Le misure dovrebbero entrare in vigore alla fine del 2023 piuttosto che nel febbraio 2024, quando si applicheranno a tutti.











