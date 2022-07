Google Pixel 6A/ Il nuovo smartphone di Big G stupirà gli utenti

Che opinioni avrà il nuovo Google Pixel 6A? Da qualche anno a oggi, l’azienda informatica statunitense ha abituato a coccolare i propri utenti grazie ai suoi modelli di smartphone economico, compatto e al passo con le funzionalità. I suoi principali modelli sono stati: Pixel 3A, poi per il 4A, per il 5A e adesso il nuovo Pixel 6A.

Dei tanti modelli di smartphone di Google, non tutti però sono stati resi disponibili ufficialmente in Italia, ma il nuovo modello lo sarà. Entriamo nello specifico e vediamo cosa cambia rispetto ai suoi precedessori.

Google Pixel 6A: specifiche tecniche e costi

Stando alle opinioni del nuovo Google Pixel 6A sembrano del tutto positive. Il costo sarà di €459,00 e sarà disponibile a partire dal 28 luglio. Quindi la caratteristica che caratterizza lo smartphone Google è stata rispettata: costa molto meno dei suoi fratelli maggiori (6 e 6 Pro).

Ma le novità non finiscono qui. Anche l’altra caratteristica (non meno importante) è stata superata alla grande grazie alle sue dimensioni compatte: display Oled Full HD+ da 6,1 pollici a 60Hz con un peso pari a 176 gr.

Il processore è rimasto invariato per quanto riguarda i suoi precedenti modelli, ovvero Tensor di Google e quindi anche l’ultima caratteristica speciale del Pixel è stata rispettata: costa poco, meno grande e buone prestazioni.

I colori disponibili saranno i seguenti:

Grigio antracite;

Grigio chiaro;

Verde salvia.

Oltre alle funzionalità sopra elencate, lo smartphone avrà a disposizione uno speaker stereo di due microfoni, uno per la rimozione dei rumori, l’altro invece per la presa audio.

Quindi il Google Pixel 6A, viste le opinioni positive e trattandosi di uno smartphone di fascia media, permetterà a tutti gli utenti italiani affezionati al marchio Google, non solo di poterlo acquistare, ma rimanere anche al passo con un prodotto non per niente da sottovalutare. Avrà il successo che merita?











