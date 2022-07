Google Pixel 6a in pre-order/ Cala il sipario sul nuovo atteso smartphone di Big G

Sono scattati ufficialmente i pre-order nella giornata di ieri del nuovo Google Pixel 6a, lo smartphone di Big G. Obiettivo del gigante di Mountain View, come sottolineato anche dai colleghi di Wired, portare le qualità degli ottimi Pixel 6 e Pixel 6 Pro in un prodotto senza dubbio più accessibile dal punto di vista economico e quindi destinato ad un pubblico più ampio. Da qualche ora a questa parte il nuovo Google Pixel 6a è pre-ordinabile in tre diverse colorazioni, leggasi grigio chiaro, carbonio e verde salvia, e in bundle troviamo anche le auricolari wireless Pixel Buds A. Una ghiotta occasione da non lasciarsi sfuggire tenendo conto che la promo ha un prezzo di soli 459 euro, un’ottima spesa tenendo conto dell’offerta.

Google Pixel 6a ha un display OLED da 6.1 pollici con refresh rate da 60 Hz e un foro per la fotocamera, ma a spiccare nel nuovo dispositivo di Big G è senza dubbio il comparto fotografico, due sensori posteriori da 12 megapixel, e una selfie cam da 8Mp. Grazie al processore dedicato Google Tensor, un vero e proprio inedito per i telefoni del gigante di Mountain View, gli algoritmi possono lavorare su strumenti utilissimi quando si tratta di foto, come ad esempio la modalità notturna, ma anche la ridefinizione dei volti negli scatti sfocati, la cancellazione dei soggetti indesiderati, la tonalità della pelle e molte altre chicche.

GOOGLE PIXEL 6A IN PRE-ORDER: CARATTERISTICHE E DISPONIBILITÀ

Per quanto riguarda le altre specifiche, Google Pixel 6a ha 6 gigabyte di Ram e 128 di Rom, è dotato di un lettore di impronte digitali sottoschermo e di una batteria da 4400 mAh con ricarica a 18 watt. Il sistema operativo è invece Android 12, progettato tra l’altro dalla stessa Google quindi perfettamente adattato, come un abito su misura, al nuovo smartphone.

Infine veniamo ai link per il pre-order, ricordandovi che il telefono sarà disponibile ufficiale dal prossimo 28 luglio 2022, quindi fra meno di una settimana. Su Amazon è possibile acquistare fin da ora il telefono al già sopracitato prezzo da 459 euro insieme alle cuffie wireless: qui il link dell’acquisto per la colorazione grigio chiaro. Nel caso in cui voleste acquistare il Google Pixel 6a in colorazione carbonio o nero, i link li trovate rispettivamente quie qui.

