Google Pixel 8, il device misurerà la temperatura corporea/ Ecco come funzionerà

Quando stiamo per avvicinarci inesorabilmente all’estate, restano ancora pochissime le informazioni inerenti il prossimo smartphone di casa Google, leggasi il Pixel 8 e la sua versione Pro. Quanto si sa non è nulla di ufficiale ma sono indiscrezioni trapelate in questi ultimi mesi sul web, visto che Big G per adesso ha deciso di rimanere in silenzio. Come ricorda Hdblog.it, si sa che il Pixel 8 dovrebbe avere un design molto simile a quello dei Pixel attuali, per lo meno vedendo la cover, con un display piatto. Inoltre, il Pro dovrebbe essere dotato di un sensore Samsung Isocell GN2 da 50MP da 1/1,12 pollici.

A mostrare qualcosa in più ci ha pensato nelle scorse ore un video condiviso dal leaker Kuba Wojciechowski (già cancellato), considerato abbastanza attendibile in materia, e che ha svelato quello che dovrebbe essere il design del nuovo smartphone di casa Google ma soprattutto una funzione molto interessante, ovvero, un termometro per misurare la temperatura corporea. Dal filmato si vede il sensore posizionato sul retro dello smartphone, in una zona in rilievo dove troviamo anche la tripla fotocamera e il flash LED.

GOOGLE PIXEL 8 MISURERA’ LA TEMPERATURA CORPOREA: CI IMPIEGHERA’ 5 SECONDI

Si tratta di un sensore molto simile a quello che si utilizza nei termometri senza contatto, e nel video viene anche mostrato come si userà. Per misurare la temperatura corporea e capire quindi se si ha la febbre, bisognerà semplicemente individuare il sensore in oggetto, quindi avvicinare il nostro Pixel 8 alla fronte, premere il tasto di avvio e spostare il dispositivo dai lati al centro della testa fino alla tempie, un po’ come se dovessimo mappare la nostra fronte.

Nel giro di circa 5 secondi la temperatura dovrebbe essere rilevata e quindi sul display apparire il numero relativo. Secondo lo stesso leaker, il Pixel 8 Pro dovrebbe essere anche in grado di misurare la temperatura degli oggetti fino ad un massimo di 5 centimetri di distanza, e tutti i dati verranno poi archiviati in locale e gestiti tramite Android Private Compute Core.

