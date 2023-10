Gordon Fagetter, Franco Baldieri, Riccardo Fogli, Martinez e Johnson, ex mariti Patty Pravo/ Trigamia e addii

Patty Pravo, chi sono i cinque ex mariti della cantante: da Gordon Faggetter a Riccardo Fogli

Se la carriera di Patty Pravo è stata costellata di successi e scossoni, la vita privata della cantante non è certo da meno. Ben cinque i matrimoni che l’hanno vista protagonista, a partire da quello con il batterista inglese Gordon Faggetter. Un amore durato 5 anni il loro, iniziato nel 1967. Nel 1972 la cantante è però convolata a nozze con lo stilista Franco Baldieri, un amore “lampo” che creò non poca discussione. Il matrimonio è infatti durato poche settimane, poi la rottura definitiva.

Pochi anni dopo, nel 1977, Patty Pravo si è sposata per la terza volta. Il fortunato è stato Paul Martinez, un matrimonio celebrato in California che non è però mai stato trascritto in Italia. Anche questo rapporto era però destinato a naufragare e infatti poco dopo i due si sono lasciati, pur rimanendo in ottimi rapporti.

Patty Pravo, la trigamia e la fuga con Riccardo Fogli

Il quarto matrimonio di Patty Pravo è anche stato il più duraturo. La cantante sposò il chitarrista americano John Edward Johnson, di 10 anni più giovane di lei, e stettero poi insieme per sei anni. La relazione che tuttavia fece più clamore fu quella della cantante con Riccardo Fogli, al tempo membro dei Pooh. Il cantante era al tempo sposato con Viola Valentino ma lui decise di lasciarla per stare con Pravo. Qualche tempo dopo, sempre per stare con lei, lasciò anche i Pooh. I due fuggirono insieme e si sposarono in Scozia, celebrando il rito celtico ma anche questa relazione poco dopo si concluse.

Per un periodo Patty Pravo è stata sposata contemporaneamente con tre uomini: mentre era ancora sposata con Franco Baldieri, con cui pensava di aver annullato le nozze, sposò Paul Martinez; poco dopo però incontrò John Johnson e se ne innamorò. “L’avvocato mi tranquillizzò: la bigamia era punita; ma io sarei stata trigama. E la trigamia nel codice penale non è contemplata”, ha rivelato la cantante in un’intervista.











