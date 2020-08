Gordon Faggetter è morto, primo marito di Patty Pravo/ Le nozze in Inghilterra…

Gordon Faggetter, il primo marito di Patty Pravo, è morto a 72 anni. Musicista e pittore, era il batterista della band inglese dei Cyan Three. L’artista è morto mercoledì 12 agosto e ad annunciare la sua scomparsa è stata la casa discografica RCA Italiana che, su Facebook, oltre ad aver pubblicato una serie di foto del periodo in cui Gordon era sulla cresta dell’onda, ha scritto: “Si è spento ieri mattina alle ore 10 Gordon Faggetter dei Cyan Three, amorevolmente assistito dai figli”. Non si conoscono, invece, le cause della morte. Gordon, che era noto anche per il matrimonio con Patty Pravo, era vedovo da qualche tempo dopo la morte della moglie Agnese.

Gordon Faggetter e l’amore il matrimonio con Patty Pravo

Classe 1948, Gordon Faggetter, creò il gruppo dei Cyan Three che arrivò in Italia nel 1967 per accompagnare i concerti di Patty Pravo e successivamente quelli di Mia Martini. Con Patty Pravo nacque l’amore che durò ben quattro anni e che portò i due a sposarsi. Gordon Faggetter e Patty Pravo si sposarono nel 1968 in Inghilterra, ma come sottolinea Fanpage, del matrimonio ufficiale non c’è traccia in Italia. Dopo l’addio a Gordon, la Pravo si è sposata altre cinque volte precisamente con Riccardo Fogli, Franco Baldieri, Paul Jeffery, Paul Martinez e John Edward Johnson. Attiva sui social, per il momento, Patty Pravo non ha pubblicato alcun messaggio in ricordo di Gordon Faggetter, uno dei suoi primi amori.





