Gordon Ramsay/ Chiude ristoranti ​a Londra per Coronavirus: “Non so quando riaprirò”

Gordon Ramsay chiude i suoi ristoranti ​a Londra per l’emergenza Coronavirus. Questa è un’altra di quelle notizie che non fanno altro che dimostrare come la pandemia sta cambiando la nostra vita non senza conseguenze sul lavoro. Il popolare chef inglese e volto noto dei cooking show in tutto il mondo, ha annunciato sui social network di aver preso la drastica decisione di chiudere i suoi rinomati locali per riuscire a contrastare in qualche modo l’avanzata del virus e la salute dei suoi clienti e delle persone che lavorano con lui proprio nel momento in cui la sua Londra sta registrando un’impennata di contagi. Pub, locali e ristoranti si svuotano e anche lui ha deciso di chiudere tutto sperando in momenti migliori.

In particolare, proprio sul suo profilo Instagram, Gordon Ramsay ha rilasciato il suo comunicato ufficiale scrivendo: “Mentre la pandemia continua a crescere i nostri ristoranti di Londra chiudono. State al sicuro e prendetevi cura l’uno dell’altro in questi tempi difficili. In questo momento di grande incertezza, per garantire la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti, dei clienti e della comunità, da sabato 21 marzo i nostri ristoranti di Londra chiuderanno. Non sappiamo quando riapriremo, ma quello che possiamo fare oggi è supportarci a vicenda in questo terribile momento di cambiamento”. Quello che sta succedendo ha davvero dell’incredibile e tutti sono ancora esterefatti, i londinesi capiranno così che quello che è successo in Italia è ormai alle loro porte e devono rimanere chiusi in casa?

Ecco di seguito il messaggio postato da Gordon Ramsey:





