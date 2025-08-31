Gordon Ramsey a cuore aperto su Instagram racconta la sua malattia e l'operazione urgente per un cancro alla pelle

Gordon Ramsey operato per un cancro alla pelle: lo chef si confessa a cuore aperto sui social e si raccomanda coi fan

Tempi difficili per Gordon Ramsey, celebre chef e personaggio televisivo, che ha scoperto di avere un cancro alla pelle. Lo chef si è dovuto sottoporre ad un’operazione piuttosto urgente e parlando ai suoi fan su Instagram, ha raccontato quanto sia fondamentale lavorare sulla prevenzione. “La squadra di The Skin Associates è stata fantastica. Mi hanno rimosso velocemente questo carcinoma basocellulare”, spiega Gordon Ramsey.

Lo chef oggi si sente sollevato, perché la tempistica con la quale è stato preso il male gli ha permesso di scongiurare scenari peggiori. “Non dimenticate la protezione solare questo weekend. Giuro, non è un lifting! Se lo fosse, chiederei il rimborso…”, il consiglio dello chef, che ironizza anche sul suo aspetto dopo l’operazione.

Gordon Ramsey e il cancro alla pelle, come sta ora dopo l’operazione?

Gordon Ramsey ha così tranquillizzato i suoi fan, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute attuali. L’operazione è riuscita perfettamente e il celebre chef oggi appare sereno e sollevato. Davvero tantissimi i commenti ricevuti dallo chef, sia da parte dei fan che dai famigliari più stretti. “Ti voglio bene papà”, le parole semplici e piene d’amore di Holly. E ancora la vicinanza dei fan e dei follower, che sui social si fanno sentire a gran voce.

“Felice che sia stato preso in tempo”, “Contento che tu stia bene”, “Ci sta a cuore il benessere del nostro chef preferito”, scrivono in coro gli utenti iscritti alle sue pagine. Adesso non resta che guardare avanti e pensare ad una completa guarigione per lo chef Gordon Ramsey, pronto a riprendere la sua routine con grande determinazione e attenzione alla cura e la protezione della pelle.

