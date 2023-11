Gordon Ramsey diventa papà per la sesta volta/ E’ nato il piccolo Jesse James! L’annuncio social

Gordon Ramsey diventa papà: fiocco azzurro per lo chef e sua moglie Tana

Gordon Ramsey, famoso chef inglese, è diventato papà per la sesta volta. E’ nato il piccolo Jesse James. La moglie Tana ha partorito nelle scorse ore; a dare l’annuncio lo stesso chef su Instagram, condividendo un post molto tenero. Numerosi i messaggi di auguri dai follower, che da tempo seguono Gordon.

Gordon Ramsey ha tre figlie femmine, Megan, Holly e Tilly e tre figli maschi, Jack, Oscar e l’ultimo arrivato Jesse James. Una famiglia molto grande e felice; Tana, nonostante i suoi 48 anni, ha deciso di diventare mamma ancora una volta e allargare la famiglia.

Ramsey e la dolce dedica a suo figlio appena nato

Ramsey ha annunciato la lieta novella sui social, con tre tenere foto che ritraggono il piccolo Jesse mentre sbadiglia teneramente. L’ultima foto, invece, ritrae papà e figlioletto insieme per la prima volta e il dolce bacio dello chef sulla guancia del piccolo.

“Che incredibile regalo di compleanno. Per favore date il benvenuto a Jesse James Ramsay, un altro batuffolo di amore per la brigata Ramsay!! 3 ragazzi, 3 ragazze…” ha scritto il volto televisivo, felicissimo per l’arrivo del piccolo. Il post fa il pieno di like e commenti positivi. D’altronde lo chef inglese ha un notevole seguito sui social dove spesso mostra le sue ricette più popolari. Ora, Gordon appende il grembiule per dedicarsi più intensamente all’attività di padre del suo sesto bambino.













