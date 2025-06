È una vicenda tanto tragica, quanto eroica quella vissuta da un bimbo di Gorizia di appena 10 anni che è risuscito a mantenere il sangue freddo e la mente lucida per provare a rianimare il padre 49enne che si è improvvisamente accasciato a terra a causa di un malore sopraggiunto mentre i due si trovavano nei boschi per un’escursione che li avrebbe portati di lì a poco al cospetto del monumento del Monte Calvario: immediatamente il bimbo ha allertato il 118 e mentre la macchina dei soccorsi di Gorizia si mobilitava, è stato guidato nell’esecuzione delle manovre di rianimazione; mentre purtroppo questa vicenda non ha un lieto fine visto che all’arrivo dei paramedici l’uomo era già purtroppo deceduto.

Gorizia, bimbo di 10 anni tenta di rianimare il padre dopo il malore: cos’è successo

La vicenda di Gorizia – raccontata direttore della Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria Fvg, Giulio Trillò – è capitata nella tarda mattinata di oggi sul sentiero montano per il Monte Calvario: la chiamata al 118 è stata effettuata attorno alle 11:30 quando, secondo quello che si è riusciti a ricostruire fino a questo momento, il padre 49enne – militare sardo in servizio a Treviso e di stanza a Gorizia – del bimbo si è accasciato improvvisamente al suolo; mentre seppur si parli di un malore per ora non sembra esserci l’intenzione di condurre ulteriori indagini, tanto che la salma dell’uomo sarebbe stata immediatamente dissequestrata dal giudice.

In quei concitati attimi il bimbo di 10 anni “si è prestato – racconta Trillò -, nonostante la situazione emotiva drammatica che stava vivendo, a garantire al papà l’assistenza più adeguata possibile” grazie alla guida telefonica “dei nostri specialisti”: nonostante il piccolo non sia riuscito effettivamente a salvare il padre, all’arrivo dei sanitari di Gorizia – che avevano mobilitato anche l’elisoccorso dei Vigili del Fuoco e le autorità – è stato constato che “nessuna persona avrebbe potuto fare di più” rispetto a quanto fatto dal bimbo; mentre quest’ultimo attualmente risulta essere stato affidato alle cure della madre, ovviamente moglie del 49enne deceduto.