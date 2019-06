Gorizia, esplode una palazzina: due morti e un disperso/ Forse una fuga di gas

Tremenda esplosione avvenuta nella notte fra mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, in quel di Gorizia. Un appartamento sito in via XX Settembre al numero 87 è esploso, forse per via di una fuga di gas. I vigili del fuoco, come riferisce Il Fatto Quotidiano, sono intervenuti tempestivamente, mettendosi alla ricerca di eventuali persone coinvolte: due sono state ritrovate senza vita, la coppia che abitava nell’abitazione esplosa, mentre risulta al momento dispersa una terza persona, che abitava al piano di sotto di quello deflagrato. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa si tratterebbe di un disabile, e non è da escludere che sia vivo ma impossibilitato a muoversi. Al lavoro vi sono numerose squadre dei vigili del fuoco della zona, che si stanno avvalendo di un mezzo scavatore e dell’aiuto delle squadre Usar e delle unità cinofile.

GORIZIA, ESPLODE UNA PALAZZINA: DUE MORTI E UN DISPERSO

Secondo le indiscrezioni emerse pare che nell’aria vi sia ancora un forte odore di gas, e di conseguenza i tecnici preposti sono al lavoro per cercare di interrompere la fuoriuscita, che potrebbe provocare altri danni. All’indagine stanno lavorando i carabinieri del comando provinciale di Gorizia, e i militari hanno spiegato che la palazzina esplosa era costituita da tre appartamenti: uno vuoto, l’altro occupato dalle due vittime, e un altro invece dal disabile. Verifiche sono in corso anche sulle palazzine adiacenti, che non è da escludere possano essere rimaste danneggiate dopo l’esplosione, visto che l’onda d’urto pare sia stata tremenda, stando al racconto dei testimoni. In base a quanto emerso, pare che recentemente sarebbero stati effettuati dei lavori sulle condutture di gas della strada, ma il vicesindaco di Gorizia, Stefano Ceretta, ha smentito: «In questa strada non c’erano lavori in corso. Bisogna quindi accertare le cause dello scoppio. Al momento sono stati fatti controlli sulla rete gas che non hanno dato esito di eventuali disfunzioni».

