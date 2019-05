GORKA ORTUZAR, COMPAGNO MEGAN MONTANER/ “Siamo inseparabili, pensiamo al matrimonio”

Gorka Ortúzar è il compagno di Megan Montaner, l’attrice spagnola conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Pepa nella soap campione di ascolti “Il Segreto”. Megan è una delle protagoniste dell’ultima puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin, per promuovere la nuova fiction “Lontano da te” in partenza a giugno su Canale 5. Quale occasione migliore per parlare anche della sua vita privata e del suo compagno con cui è legata sentimentalmente da ben sette anni. L’attrice oggi è una donna realizzata in tutto, visto che è diventata anche mamma del piccolo Kàel di cui dice: “è la cosa più bella della mia vita. Mi commuovo, vederlo sullo schermo è emozionante”. Sul compagno, invece, Megan ha rivelato: “l’ho conosciuto il mio compagno durante un viaggio, sulle piste da sci. È un biologo e stiamo insieme da 5 anni”.

Chi è Gorka Ortuzar?

Gorka Ortuzar è un biologo marino, fidanzato dell’attrice Megan Montaner. I due sono legati da sei anni e si sono incontrati durante uno dei tantissimi viaggi dell’attrice spagnola, per la precisione sulle piste da sci. Da quel momento i due sono diventati inseparabili come ha raccontato la stessa Megan durante alcune interviste. Oggi la coppia vive la propria storia d’amore alla luce del sole, senza pensare ai paparazzi e alle riviste di gossip. Anzi è la stessa Megan ad aggiornare i fan sulla sua vita sentimentale postando foto sui social in compagnia del fidanzato e del figlio Kael. Diversi, infatti, gli scatti che la vedono con il compagno a cui è tanto legata. Un grande amore che presto potrebbe spingere entrambi a compiere il grande passo del matrimonio.

Megan Montaner e Gorka Ortuzar: è amore

Nonostante il grande successo Megan Montaner non si è montata la testa, anzi ha continuato a circondarsi di cose semplice e delle persone di sempre. Nella sua vita da diversi anni è poi arrivato il grande amore: quello con Gorka Ortuzar. Dopo un incontro su di una pista da sci, la coppia ha cominciato a frequentarsi assiduamente fino al 2017 quando sono diventati genitori del piccolo Kael. Una gioia che ha cambiato in meglio le loro vite. Riguardo gli impegni di lavoro e il successo però l’attrice ha detto: “faccio una vita molto semplice, vado al supermercato, in montagna. Certo, noti l’affetto della gente ma è l’unica cosa che è cambiata”.



