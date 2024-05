Gorrino “friendzona” Anastasia a La Pupa e il Secchione/ Lei va in crisi: “Impossibile non mi voglia”

Di rientro dalla prova fitness, i concorrenti de La Pupa e il Secchione giocano a obbligo o verità. Durante il gioco viene chiesto chi bacerebbe la propria pupa e Gorrino non alza la mano, rivelando di volerle bene come un’amica. Spiega invece che bacerebbe volentieri la pupa di un altro, ovvero Federica. Lei non prende bene la “friendzone” e rimane basita, tanto da sentirsi dire da Rosaria di scendere dal piedistallo. “Sminuisci la persona con cui passi più tempo. E mi parli di fiducia… Come posso avere fiducia se mi fai queste offese davanti agli altri?” si chiede lei.

Anastasia e Gorrino, litigio più serio del previsto

Gorrino si dice dispiaciuto per averla fatta arrabbiare e spiega, in lacrime: “Ho avuto paura che il nostro rapporto potesse cambiare perché non capisse cosa voglio dire. Io ci tengo a lei, mi è dispiaciuto che per una cosa che ho detto lei non mi accettasse”. Il giorno dopo aver fatto arrabbiare Anastasia, Gorrino si becca uno scherzo. Dopo aver dormito con Rifugiato, infatti, viene svegliato proprio dalla pupa che gli spruzza della schiuma addosso. A colazione i due hanno modo di confrontarsi e di chiarire. Il secchione rimarca ancora di volerle bene ma come un’amica: “Un giorno, qui fuori, non ci vedrei niente con te”. Anastasia, però, non ci sta: “È impossibile che non mi voglia, mai nessun ragazzo ha detto che non mi vuole“.

Anastasia, la sera successiva, chiede spiegazioni a Rosaria: “Quella frase, scendi dal piedistallo, mi ha dato fastidio. Poi non mi hai parlato tutto il giorno”. La collega si scusa: “Te l’ho chiesto anche ieri, mi dispiace”. La pupa di Gorrino, ancora, sottolinea: “Non mi hai parlato tutto il giorno e non mi hai neanche votato, ci sono rimasta male perché abbiamo un certo tipo di rapporto”. Rosaria si giustifica: “Anche io sono dispiaciuta, sono orgogliosa ma abbiamo un certo tipo di rapporto. Sai quanto ci tengo a te, quanto siamo simili”.











