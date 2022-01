Gosens all’Inter?/ Calciomercato, contatti con l’Atalanta ma c’è anche il Newcastle

CALCIOMERCATO NEWS: GOSENS ALL’INTER GIA’ A GENNAIO

Il calciomercato può essere sempre imprevedibile e l’ultima sorpresa per questa sessione di gennaio potrebbe essere rappresentata dall’approdo di Robin Gosens all’Inter. In scadenza di contratto a giugno del 2023, ovvero al termine della prossima stagione, Gosens avrebbe già comunicato all’Atalanta l’intenzione di provare a vivere un’avventura altrove per il prosieguo della sua carriera in caso di proposte interessanti provenienti da altre società.

Nelle ultime settimane infatti il ventisettenne sarebbe finito nel mirino del Newcastle che, forte della disponibilità economica della nuova proprietà araba e bisognoso di nuovi innesti di livello per centrare la salvezza, lo starebbe tentando per convincerlo ad accettare il trasferimento in Premier League offrendogli il triplo dell’ingaggio attualmente percepito a Bergamo. Insieme a lui i bianconeri avrebbero messo gli occhi pure su Duvan Zapata, a sua volta accostato all’Inter la scorsa estate prima dell’arrivo di Correa.

CALCIOMERCATO NEWS: IL NEWCASTLE OSTACOLA GOSENS ALL’INTER

I dirigenti del club milanese sono impegnati su più fronti in questi frenetici giorni di calciomercato ma ciò non significa che la possibilità di vedere Robin Gosens all’Inter già a gennaio sia del tutto da scartare. Il profilo del tedesco sarebbe l’ideale per mister Inzaghi che avrebbe così a disposizione il tanto desiderato vice-Perisic, senza dimenticare che il croato potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza a giugno di quest’anno. La trattativa è complicata ma l’Inter prova a chiudere quest’operazione con l’Atalanta.

