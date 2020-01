Governo, dopo elezioni regionali asse Pd-Conte/ Zingaretti “Travaglio M5s è evidente”

Il governo tira un sospiro di sollievo grazie alla vittoria di Stefano Bonaccini alle Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna. I risultati, anche quelli che riguardano il voto in Calabria, sono destinati a cambiare gli equilibri all’interno della maggioranza. Si consolida l’asse tra il premier Giuseppe Conte e il Pd, mentre il Movimento 5 Stelle rischia di scomparire. Lo spettro della spallata della Lega è stato scongiurato, ma cresce il peso dei dem. Lo capiremo dalla decisione sulla revoca della concessione ad Autostrade e sulla riforma della prescrizione, che potrebbe cambiare. Ma ci sono altri dossier su cui il Pd potrebbe rialzare la testa. Indicative in tal senso le parole di Nicola Zingaretti. «La maggioranza esce più forte, ma non dobbiamo essere pigri. Con Conte dobbiamo rilanciare l’azione di governo, e su temi concreti: tasse, lavoro e scuola. A questo Paese serve una scossa economica. La maggioranza esce rincuorata da questo avventura, ma servono meno polemiche e più concretezza», ha dichiarato il segretario del Pd nella notte.

GOVERNO, DOPO ELEZIONI REGIONALI ASSE CONTE-PD PIÙ FORTE

Non manca una frecciatina a Matteo Salvini, neanche velata, nel discorso di Nicola Zingaretti. «Ha tentato di dare una spallata. Si è voluto dare al voto un aspetto politico e questo tentativo è fallito. Salvini è bravo a raccontare i problemi, ma non ha soluzioni». Ma il segretario del Pd ha analizzato anche il flop del Movimento 5 Stelle, che ha raccolto percentuali bassissime in Calabria ed Emilia Romagna. «Non mi permetto di dire nulla al M5s, ma c’è un travaglio che è sotto gli occhi di tutti». E poi ha aggiunto: «Si sta tornando a un sistema bipolare tra due grandi campi e lo fanno su scelte politiche alternative. Come accaduto in Calabria e in Emilia Romagna si sceglie trai due principali contendenti: lo dico da alleato e non da avversario». Ma Zingaretti ha parlato anche delle Sardine: «Dobbiamo dire grazie, è giusto dirlo: è evidente che la crescita dell’affluenza sia figlia di questa scossa democratica positiva, rispetto all’aggressività della destra estremista. Grazie a questo movimento che ha aiutato la democrazia italiana ad essere più forte».

GOVERNO, ZINGARETTI: “TRAVAGLIO M5S È EVIDENTE”

Fonti di Palazzo Chigi dopo il voto per le regionali intanto fanno sapere che il governo ora continua nella sua azione per rilanciare il Paese. Il premier Giuseppe Conte, spiegano le stesse fonti, sta lavorando sull’agenda di governo. In attesa dei dati definitivi, dopo i quali ci sarà un commento, trapela soddisfazione dalla presidenza del Consiglio anche per l’affluenza alta che è stata registrata. Intanto i dem premono: «Il Pd è tornato ad essere il principale interlocutore. Ed è straordinario perché abbiamo subito due scissioni», ha dichiarato Nicola Zingaretti. Il crollo del 4 marzo è dunque alle spalle. «Siamo molto contenti dei risultati del Partito democratico. Salvini ha perso le elezioni: chiedeva un voto per dare una spallata al governo, invece il Pd è il pilastro fondamentale di un campo di forze attorno al quale costruire un’alternativa alle destre che vede la Lega come una forza estremista».



