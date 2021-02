Governo Draghi, totoministri: tecnici o politici?/ I nomi: Cartabia, Panetta, Colao

Sta per nascere il Governo tecnico di Mario Draghi: ad annunciarlo ieri sera il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la convocazione fissata per oggi alle 12 al Quirinale. A quel punto scatteranno le consultazioni dell’ex Governatore BCE con tutti i partiti, ai quali presenterà programma e possibile squadra di Governo: il totoministri nel giro di 12 ore è passato da ipotizzare gli scenari del Conte-ter a considerare la prossima squadra del Governo Draghi con un “dubbio” fondamentale che andrà sciolto nei prossimi giorni. Saranno solo tecnici o vi saranno anche personalità della politica a sostenere a Palazzo Chigi – qualora vi siano i numeri in Parlamento – il nuovo Presidente del Consiglio?

Mattarella ha lasciato scegliere a Draghi la “formula” da adottare e forse già oggi dopo l’incarico al Quirinale ne sapremo di più in merito: secondo Renzi (che ‘sfotte’ Conte) «è il tempo dei costruttori, noi ci siamo», per Salvini «no pregiudizi su Draghi ma orizzonte è il voto», la Meloni «non serve essere nel Governo per votare provvedimenti utili per il Paese», Berlusconi «bene il Governo dei migliori» e poi Pd e M5s che ancora devono sciogliere le proprie riserve. I partiti fanno intendere le proprie tattiche ma è evidente che arriveranno ad una decisione ultima solo nelle consultazioni con Draghi davanti a programmi e soprattutto nomi dei Ministri.

IL TOTOMINISTRI: TECNICI O POLITICI?

E dunque si ritorna al “totoministri” che affolleranno quotidiani e retroscena nei prossimi giorni, almeno fino all’eventuale giuramento al Quirinale: i nomi che circolano ormai da giorni vedono Marta Cartabia e Carlo Cottarelli come potenziali nuovi incaricati ad entrare nel Governo “di alto profilo”. L’ex Presidente della Consulta potrebbe prendere il posto di Bonafede alla Giustizia, in alternativa è pronta Paola Severino che già ricoprì il ruolo di Guardasigilli nel precedente Governo tecnico, quello guidato da Mario Monti nel 2011; per l’ex Commissario alla Spending Review Cottarelli invece la poltrona ambita è quella di Ministro dell’Economia, in alternativa Fabio Panetta autorevole membro del board BCE oltre che ex direttore generale della Banca d’Italia. Unica conferma del Governo Conte potrebbe essere Luciana Lamorgese all’Interno, mentre per delicato ruolo della Salute nel pieno dell’emergenza Covid il nome che circola è quello della virologa Ilaria Capua (con un passato tra le file del Pd), attuale direttrice dell’UF One Health Center presso l’Università della Florida.

Altri “totoministri” potrebbero essere Enrico Giovannini allo Sviluppo Economico, già Ministro del Lavoro nel Governo Letta, mentre Roberto Cingolani (responsabile dell’Innovazione tecnologica di Leonardo) viene visto come possibile nuovo Ministro dell’Innovazione: questi ultimi due nomi facevano già parte della “commissione Colao”, naufragata la scorsa estate dopo l’incarico ricevuto dal Premier Conte e mai fino in fondo ascoltata dal Governo giallorosso. Anche per questo motivo, non è da escludere un posto nella squadra di Draghi proprio per l’ex manager di Vodafone Vittorio Colao.



