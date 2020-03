“Governo italiano sapeva del rischio coronavirus”/ Fonte Fox News: “Ha sottovalutato”

Il governo italiano sapeva dei rischi legati al coronavirus, ma ha sottovalutato il problema ed oggi si ritrova a fare i conti con l’emergenza: questo quanto rivelato da un esperto di sicurezza ai microfoni di Fox News. L’inchiesta firmata Hollie McKay fa luce su quanto accaduto nelle scorse settimane, prima dell’esplosione dell’allarme, e punta il dito contro l’esecutivo: la fonte, che ha chiesto di restare anonima in quanto non autorizzata a rilasciare dichiarazioni, ha affermato che alcuni rapporti dell’intelligence informarono il Governo del rischio pandemia, ma la questione venne ampiamente sottovalutata dalle autorità. «I rapporti allertarono l’esecutivo pochi giorni dopo che la pandemia si infiltrò in Cina alla fine del 2019, ma passarono settimane prima che qualsiasi azione seria venne presa a Roma». La fonte ha poi spiegato che l’idea generale era che il coronavirus «era un problema legato alla Cina e che in Italia non sarebbe arrivato».

FOX NEWS: “GOVERNO ITALIANO SAPEVA DEI RISCHI DEL CORONAVIRUS”

Oltre ad aver riportato la confidenza della fonte sopra citata, Fox News ha fatto il punto della situazione sulla situazione nel nostro Paese e la dottoressa Dena Grayson, consulente in biotecnologia con sede in Florida, ha criticato la scelta di non dare seguito ai test su larga scala, citando il positivo esempio di Vo Euganeo e applaudendo l’approccio della Corea del Sud. Infine, uno studio dell’Università di Oxford pubblicato sull’Open Science Framework afferma che l’emergenza Covid-19 in Italia sia legata anche all’età media della popolazione: il 23,3% degli italiani ha più di 65 anni e, secondo gli esperti, «la progressione e l’impatto della pandemia possono essere fortemente correlati alla composizione della popolazione». La dottoressa Summer McGee, preside della School of Health Sciences dell’Università di New Haven, ha inoltre affermato che lo stile di vita, l’affettuosità ed il grande calore del popolo italiano ha contribuito al dilagare dell’epidemia…



© RIPRODUZIONE RISERVATA