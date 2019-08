Governo M5s-Pd, Mattarella: mandato a Conte/ Diretta video: tempi per lista Ministri

Si apre l’ennesima giornata di crisi di Governo, ma sarà l’ultima visto che al Quirinale alle 9.30 è stato convocato il Premier dimissionario Giuseppe Conte per ricevere dal Presidente Sergio Mattarella l’incarico di nuovo Presidente del Consiglio del Governo sostenuto da Pd e Movimento 5 Stelle (LeU ed eventuali altri parlamentari hanno fatto già sapere che valuteranno a seconda della squadra di Governo e dei programmi). La lunghissima, infinita giornata di ieri di consultazioni al Colle – e trattative parallele alla Camera tra M5s e Pd – ha portato in serata la decisione del Capo dello Stato per la convocazione di Giuseppe Conte, dopo aver conferito con tutti i partiti in Parlamento. Sta per nascere dunque un nuovo Governo che “scongiura” le elezioni anticipate e che avrà l’anomalia di un Premier che nel giro di un mese cambia la maggioranza dal movimento di destra al partito di sinistra, con il M5s come unica continuità del passato esecutivo gialloverde. I nodi restano e non sono pochi, a cominciare dal ruolo che avrà Di Maio nel nuovo Governo ma anche se non soprattuto nella divisione di Ministeri e Sottosegretari: poi vengono anche i programmi, con Di Maio che ieri al Quirinale ha spiegato «come capo politico del M5s chiederò la creazione di un programma omogeneo per i cittadini. Solo dopo aver ben definito tutte le cose da fare, si potrà decidere chi sarà chiamato a fare il Ministro e i vari ruoli». Serviranno diversi giorni probabilmente ma solo oggi dopo l’incontro Conte-Mattarella – con i due leader che dovrebbero parlare una volta terminato il vertice – si saprà la road map per tempi e modi della presentazione della lista di Ministri al Colle.

LE CONSULTAZIONI AL COLLE: IL NUOVO GOVERNO PD-M5S

I due gruppi fuoriusciti dalle consultazioni di ieri sono ormai chiari: da un lato Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega che chiedevano elezioni immediate, dall’altro i possibili nuovi contraenti di un Conte-bis ovvero LeU, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. La Meloni ha parlato di “oltraggio alla democrazia” l’accordo di palazzo tra Di Maio e Zingaretti, convocando la piazza per il giorno della fiducia al nuovo Governo Conte; Berlusconi ha provato a richiamare il ruolo di Centrodestra più moderato con l’eliminazione dei sovranismi e populismi più aspri, mentre Salvini in un lungo discorso a braccio ha parlato di “insulto agli italiani”, un «Governo scelto dal G7 e dai poteri forti» e poi di «un Governo sconfitto in ogni modo in tutte le Elezioni» di questi ultimi anni che però ora evita il voto e «scappa dal giudizio degli italiani». Di diverso avviso invece l’intervento di Zingaretti che guida la proposta del Partito Democratico per formare un nuovo programma coeso assieme ai 5Stelle «per un Governo di legislatura e di svolta», mentre Di Maio si sofferma sulle proposte tardive della Lega di fare un rimpasto di Governo «mi hanno proposto di fare il Premier. Li ringrazio ma per il bene de Paese è meglio che ora sia Conte a guidare il cambiamento con chi non ha tradito gli italiani». Non mancano certo le polemiche, specie dalla Lega che con il capogruppo Romeo ha spiegato ieri sera «La Lega aveva offerto a Luigi Di Maio il ruolo di premier? Abbiamo offerto ai 5 Stelle la possibilità di scegliere tra un rinnovato governo del cambiamento e inciucio con il Pd. Hanno scelto il Pd, lo spiegheranno agli elettori». Dal Nazareno invece, mentre proseguono le trattative giallorosse, una precisazione è stata notata «Il problema non è il nome di Di Maio, ma è inaccettabile che presidente e vice presidente siano dello stesso partito».

Qui tutti i discorsi (con video) dei discorsi alle consultazioni di: Giorgia Meloni – Silvio Berlusconi – Nicola Zingaretti – Matteo Salvini – Luigi Di Maio

CONTE DA MATTARELLA: I TEMPI PER LA LISTA DEI MINISTRI

Un Governo c’è, un Premier pure ma ora viene il difficile: trovare un programma comune in tempi rapidi, stilare una lista di Ministri condivisa da tutti i contraenti del nuovo esecutivo giallorosso e poi soprattutto andare in Parlamento a prendere la fiducia in entrambi i rami delle Camere. Dopo la convocazione di questa mattina al Quirinale per conferire l’incarico, Conte inizierà a lavorare alla lista di Ministri da presentare a Mattarella nei prossimi giorni: potrebbe volerci del tempo per riuscire a trovare la giusta quadra, anche se già ieri sera da Beppe Grillo – un attimo dopo la fine delle consultazioni – una “indicazione dall’alto” è giunta sulla sponda 5Stelle «Oggi è l’occasione di dimostrare a noi stessi ed agli altri che le poltrone non c’entrano nulla: i ministri vanno individuati in un pool di personalità del mondo della competenza, assolutamente al di fuori dalla politica […] il ruolo politico lo svolgeranno i sottosegretari». Bisognerà intanto vedere cosa replicherà il Pd – che con Grillo non ha mai avuto grandi linee in comune – e poi attendere le varie mosse dalla Casaleggio Associati e dal Nazareno per capire le “linee” da tenere dei rispettivi alleati di Governo in merito al totonomi per i vari Ministri della Repubblica. Secondo Il Messaggero si profila un Governo con un Premier e un solo vice (dem), 8 Ministri del Pd e 8 del M5s: ma su nomi, cariche e “significati” (se profili tecnici o politici) è ancora tutto davvero da costruire.





