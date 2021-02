Governo Mario Draghi, diretta ultime notizie/ Domani consultazioni: lo ‘scacco’ Lega

È ancora presto per poter dire “scacco matto” eppure la Lega la sua mossa vincente l’ha giocata, tramortendo le altre forze politiche già avevano espresso il loro appoggio al Governo di Mario Draghi nelle prime consultazioni conclusesi ieri alla Camera. Con il Sì di Salvini e Giorgetti all’esecutivo tecnico (“separandosi” su questo dalla alleata Giorgia Meloni) e soprattutto con l’apertura a qualsiasi tipo di appoggio politico anche dai partiti considerati più avversari della Lega (Pd e M5s) – sostanzialmente senza veti da apporre – il “credito” creatosi agli occhi di Draghi, Mattarella e Unione Europea è di colpo divenuto assai consistente.

E in un sol colpo dal Pd al M5s fino a LeU le “condizioni” poste fin lì – l’esclusione di Salvini e Meloni dal richiesto Governo politico di Mario Draghi – sono risultate superate dall’apertura a sorpresa del leader leghista. In pochi giorni si è passati dalla possibilità che Mario Draghi non avesse i numeri in parlamento per far nascere il Governo, alla realtà attuale che vede di fatto tutti in gioco ad esclusione di Fratelli d’Italia e LeU (che però alle seconde consultazioni tenterà un appoggio “condizionato”). Dal possibile “successo” di Conte-Pd-M5s per escludere nuovamente il Centrodestra dalla partita, all’inversione delle parti con un Governo “Ursula” più Lega che si affaccia all’orizzonte.

CALENDARIO CONSULTAZIONI DA DOMANI

Domani mattina il Premier incaricato riceverà le parti sociali per un primo colloquio, mentre nel pomeriggio ricominceranno le consultazioni con i partiti che si concluderanno martedì: ecco il calendario nel dettaglio, con la diretta video streaming delle dichiarazioni post-colloqui sul canale YouTube della Camera dei Deputati.

Lunedì 8 febbraio

Ore 15-15.15 Gruppo Misto della Camera

Ore 15.30-15.45 MAIE – Movimento associativo italiani all’estero- PSI

Ore 16-16.15 Azione – + Europa – Radicali italiani

Ore 16.30-16.45 Noi con l’Italia – USEI – Cambiamo! – Alleanza di centro – Idea

Ore 17-17.15 Centro Democratico – Italiani in Europa

Ore 17.30-18 Gruppo Per le autonomie (SVP – PATT, UV)

Martedì 9 febbraio

Ore 11-11.30 Gruppo Europeisti – MAIE- Centro Democratico Senato

Ore 11.45-12.15 Gruppo Liberi e Uguali

Ore 12.30-13 Gruppi Italia Viva

Ore 13.15-13.45 Gruppi Fratelli d’Italia

Ore 15-15.30 Gruppi Partito Democratico

Ore 15.45-16.15 Gruppi Forza Italia – Berlusconi – UDC

Ore 16.30-17 Gruppi Lega-Salvini Premier

Ore 17.15-17.45 Gruppi MoVimento 5 Stelle

LEGA E M5S: LE APERTURE DI IERI

«Non poniamo condizioni né su persone né su idee o movimenti […] Con Draghi c’è condivisione su molti temi. Noi non poniamo condizioni, faccio questa premessa. Altri partiti pongono condizioni e veti, ‘con la Lega e con Salvini no’: noi non abbiamo posto condizioni né su persone, né su idee, né su movimenti. Questo sia il governo della ripartenza, della rinascita, della riapertura, se saremo convinti da Draghi il nostro sarà un sì completo, che non ci vedrà alla finestra»: con queste parole e con lo sguardo soddisfatto ieri Matteo Salvini si è presentato davanti alla stampa per le dichiarazioni successive alle consultazioni con Mario Draghi. Un’apertura di credito ampia e senza particolari veti che ha dato non poco “fastidio” al Centrosinistra, impegnato con M5s e Conte a trovare una quadra quando solo qualche giorno fa parte importante dei parlamentari e lo stesso capo politico Vito Crimi avevano sentenziato ufficialmente «con il Governo Draghi noi non ci stiamo».

Ieri la seconda svolta dunque con il Sì di Beppe Grillo e i capigruppo del Movimento nel colloquio con Draghi: «Le fragole sono mature», ha detto il fondatore all’uscita dalle consultazioni, con Di Maio che ha invece confermato sui social «Sono certo che ancora una volta il Movimento 5 Stelle dimostrerà maturità e responsabilità istituzionale. Dobbiamo farlo per gli italiani, ci sono 209 miliardi da spendere». Per Crimi il dietrofront importante: «Noi abbiamo dato la nostra disponibilità al confronto e continueremo a farlo, ci sarà un altro incontro e valuteremo se ci sono le condizioni per avviare questa nuova sfida».

GOVERNO TECNICO O POLITICO? GLI SCENARI

Ora l’unico “nodo” che resta è quello sul come sarà strutturato il Governo Draghi: se in prevalenza tecnico come richiesto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, o se con connotazioni politiche come invece richiesto da Pd, M5s, LeU, l’ex Premier Conte, i “responsabili” e in parte anche dalla Lega (che però ha lasciato il campo a Draghi nel decidere lui il perimetro esatto del nuovo esecutivo). Forza Italia di Berlusconi e Italia Viva di Renzi ribadiscono l’appoggio incondizionato al Premier Draghi, con il “senatore semplice” che oggi sul QN sottolinea il successo della sua “mossa del cavallo” «Si è chiusa per me la partita più difficile della mia esperienza politica. Anche umanamente […] All’Italia arrivano 209 miliardi, tanti soldi quanti mai ne abbiamo avuti: e secondo me Conte non era la persona giusta per spenderli. Draghi sì».

Secondo le fonti dell’Ansa con l’ingresso della Lega il “piano Ursula” (dal nome della Presidente della Commissione Ue, ovvero le forze che in Europa appoggiano il Governo Von der Leyen) verrebbe evidentemente superato, con la strutturazione di un esecutivo di “unità nazionale” più vicino al Governo Dini: il che significa in sostanza, ministeri tecnici, eventualmente alcuni anche “spuri”, con esperti d’area ma non espressione diretta dei partiti. Le parti invece più politiche sarebbero affidate ai viceministri e sottosegretari, allontanando però il timore di veti incrociati dei partiti per i ruoli importanti nei Ministeri. Se tutto andrà bene nel secondo giro di consultazioni, il nuovo Governo Draghi potrebbe già nascere mercoledì con la salita al Colle del Premier incaricato e conseguente accettazione del mandato da Presidente del Consiglio: giovedì o al più tardi venerdì il giuramento ufficiale al Quirinale.



