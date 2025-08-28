Governo Meloni si riunisce per ribadire il no all'invio di soldati in Ucraina, ma si insiste sulle garanzie di sicurezza: stop volenterosi, sponda a Trump

NUOVO PESANTE ATTACCO ALL’UCRAINA: L’ITALIA CONDANNA MA ESCLUDE LA PROPOSTA DEI VOLENTEROSI

Un’ennesima strage, questa volta nel cuore dell’Ucraina con la capitale Kiev sotto attacco dei raid russi nella notte: il percorso di pace tra Zelensky e Putin sembra quasi del tutto naufragare, almeno in queste condizioni e alla vigilia di un estremo tentativo degli USA di coordinare con la delegazione di Kiev un ulteriore rilancio per fissare i prossimi negoziati ad alto livello. In un breve post su X, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ribadisce che l’attacco avvenuto questa notte su Kiev e dintorni dimostrano una volta di più chi sta ad oggi dalla parte della pace, «e chi invece non ha intenzione di credere nei negoziati».

Sondaggi politici 2025: 71% ‘con’ Draghi e Meloni contro l’irrilevanza UE/ 47% boccia boicottaggio di Israele

Meloni critica il Cremlino, ribadisce il sostegno e la solidarietà alle famiglie dei civili colpiti ancora una volta dai raid russi, ma non solo: l’intentoo della Premier è di ribadire che il percorso negoziale di pace messo in campo dagli Stati Uniti di Trump è il quadro giusto da perseguire, l’esatto contrario di chi tra i “volenterosi” vorrebbe puntare all’invio di soldati in Ucraina come forma di “garanzia” per la sicurezza del Paese.

Minneapolis, FBI: “attentato contro i cattolici”. Dolore del Papa/ Chi era Robin Westman: trans e anti-Trump

Il rischio concreto di un’escalation ulteriore di guerra a livello globale è dietro l’angolo, con i richiami continui di Papa Leone XIV sulla necessità di una tregua che non sembrano particolarmente essere accolti da buona parte (anche se non tutta) dell’Occidente. La Premier Meloni prima del CdM convocato questo pomeriggio per la riforma della Farnesina ha tenuto una riunione sull’emergenza in Ucraina dopo i colloqui alla Casa Bianca: presenti oltre alla leader FdI, anche i Ministri Tajani, Salvini e Crosetto: «approfondite le opportunità di dialogo verso una pace giusta».

SPY FINANZA/ I rischi del "nuovo mondo" che le Banche centrali stanno costruendo

TRUMP CONTRO IL CREMLINO: “COSÌ NON SI ARRIVA ALLA PACE”

Nel medesimo vertice organizzato dal Governo Meloni a Palazzo Chigi il tema ribadito è la svolta richiesta dagli Stati Uniti di Trump dopo la proposta fatta mesi fa dallo stesso esecutivo italiano, ovvero organizzare un meccanismo simile all’articolo 5 della NATO (che imponga la difesa automatica degli alleati se l’Ucraina venisse nuovamente invasa) come garanzia principale della sicurezza futura di Kiev. Nel comunicato diffuso dal Governo, il percorso da costruire deve essere ricco di garanzie, elaborate assieme agli USA e ai cosiddetti “volenterosi” UE-Occidentali.

Allo stesso tempo, gradendo il plauso della Casa Bianca sulla proposta italiana, il Governo Meloni pone un distinguo molto netto che di fatto “silura” la proposta di Macron e Starmer sull’invio di soldati europei in territorio ucraino come deterrenza contro la Russia: come già avevano spiegato al Meeting di Rimini i vicepremier Salvini e Tajani, l’Italia non parteciperà ad alcuna forza multinazionale che entri sul territorio dell’Ucraina. L’unica ammissione fatta da Palazzo Chigi è che vi possano essere «ipotesi di monitoraggio e formazione al di fuori dei confini ucraini», ma questo comunque solo una volta raggiunta la tregua finale dalla guerra.

Nella sdegno per gli attacchi lanciati su Kiev in queste ultime ore, è in primis l’amministrazione Trump a prendere posizione con l’inviato speciale in Ucraina, Keith Kellogg, in direzione Cremlino: «Questi attacchi atroci minacciano la pace costruita dal Presidente Trump».

Simile condanna arriva anche da Bruxelles con la Presidente della Commissione UE Ursula Von der Leyen, in giornata tra l’altro presente nella tele conferenza con Zelensky e Trump: «Putin deve sedersi al tavolo dei negoziati», ha spiegato la leader europea dopo il colloquio con i Presidenti di Stati Uniti e Ucraina, aggiungendo la necessità di garanzie di sicurezza “credibili”. Per l’Italia, così come per Germania e USA, una garanzia plausibile non può essere l’invio di soldati, seppur in assetto di difesa.