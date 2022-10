Governo Meloni, voto di fiducia Camera/ Diretta video discorso: ‘quota’ 237 per Cdx

GOVERNO MELONI ALLA CAMERA: PRIMO VOTO DI FIDUCIA, LA DIRETTA VIDEO STREAMING

Il Governo Meloni fa il suo “esordio” oggi alla Camera dei Deputati per il suo primo voto di fiducia in questa nuova legislatura: dopo la nomina dei Ministri, il giuramento al Quirinale e il primo CdM svolto, ecco che il nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni va alla prova dell’Aula in questa due giorni di voti in Parlamento. Appuntamento oggi alla Camera dalle ore 11, domani al Senato della Repubblica dalle ore 15: il tutto si potrà come sempre seguire in diretta video streaming presso i canali ufficiali YouTube di Montecitorio e Palazzo Madama.

Dopo le brevissime parole utilizzate dalla Presidente del Consiglio durante le consultazioni al Quirinale e anche dopo l’incarico accettato senza riserva, Giorgia Meloni si presenta con il suo discorso programmatico col quale ottenere la fiducia della Camera e impostare il lavoro dei prossimi 5 anni di legislatura. I dissidi interni (specie con Forza Italia), il difficile quadro internazionale e la continuità già emersa in alcune scelte con l’esecutivo uscente dell’ex Premier Draghi: sarò nel soppesare alcune parole piuttosto che altre, da cui emergerà con chiarezza l’input che vorrà dare la Presidente Meloni ai suoi primi complessi mesi di Governo. Una Manovra di Bilancio da organizzare in tempi record e gli interventi su bollette e gas: questi i veri banchi di prova per la nuova maggioranza di Centrodestra, punti certamente nodali del discoro che andrà leggendo oggi alla Camera e domani al Senato.

DISCORSO MELONI PER LA FIDUCIA AL GOVERNO: IL PROGRAMMA DI OGGI ALLA CAMERA

Il crono-programma di oggi si concluderà con il voto di fiducia che il Governo Meloni chiederà alla Camera dei Deputati: si parte alle ore 11 con la convocazione di tutti i 400 parlamentari nei nuovi gruppi appena confermati e con i rinnovati capigruppo. La Premier Giorgia Meloni terrà il suo discorso programmatico di circa un’ora-un’ora e mezzo: tra le 12:00 e le 13:00 l’Aula della Camera osserverà una pausa per permettere al premier di recarsi in Senato e depositare il discorso anche a Palazzo Madama. Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 ci sarà la discussione generale dove interverranno i rappresentanti di tutti i partiti in Parlamento, schierandosi in favore o contro il neonato Governo di Centrodestra.

Alle ore 17 è attesa la replica della Premier Meloni, mentre dalle 17.30 alle 19 il regolamento approvato dalla conferenza dei capigruppo impone le dichiarazioni di voto delle singole forze politiche: dalle 19 il via all’effettivo voto di fiducia alla Camera con chiama nominale. Il voto finale è atteso tra le ore 20 e le 20.30: da qui emergerà con chiarezza quali sono i numeri effettivi della maggioranza e delle opposizioni, ovvero il “margine” di sicurezza sulla maggioranza minima (101 voti) che il Governo avrà sulle votazioni più importanti del proprio mandato. Domani mercoledì 26 ottobre si ripeterà l’iter del voto di fiducia anche al Senato: discorso della Premier, discussione generale, replica della Presidente del Consiglio, dichiarazioni di voto e voto finale per la fiducia di Palazzo Madama al Governo Meloni. Passato il vaglio del Parlamento, l’esecutivo dovrà chiudere entro il 4 novembre la “partita” di viceministri e sottosegretari che affiancheranno i 24 Ministri nominati sabato scorso al Quirinale (qui il primo “totonomi” tra i partiti).

VOTO DI FIDUCIA ALLA CAMERA: 237 I SEGGI PER IL GOVERNO MELONI (IN TEORIA)

In attesa di valutare i contenuti del discorso di Giorgia Meloni per il voto di fiducia del Governo alla Camera, occorre fare un breve recap sulle attuali forze effettive nel Parlamento appena eletto lo scorso 25 settembre. Dei 400 seggi alla Camera, 237 di questi “sulla carta” appartiene a parlamentari iscritti nei gruppi del Centrodestra: 118 seggi a Fratelli d’Italia, 66 alla Lega, 44 a Forza Italia, 9 deputati infine con il gruppo nato dal Misto Noi Moderati-Maie. All’opposizione restano invece 69 gli iscritti al gruppo Pd, 52 al M5s, 21 ad Azione-Iv: da ultimo nel Misto, restano i 12 di AVS (Alleanza Verdi-Sinistra Italiana), 3 PiùEuropa, 2 minoranze linguistiche, 3 non iscritti.

Dopo lo scontro interno alla maggioranza di Centrodestra emerso nelle votazione sul Presidente del Senato Ignazio La Russa lascia il “precedente illustre” e recente per guardare con attenzione ai numeri che emergeranno stasera dopo il voto di fiducia al nuovo Governo Meloni. La quota 237 se sarà superata intenderà l’ingresso nella schiera della maggioranza di eventuali altri deputati: viceversa – sempre al netto di assenze giustificate – se il Centrodestra otterrà meno di 237 seggi vorrà dire che ci sarà stata una prima “fuga” di parlamentari che non metterà a rischio la tenuta del Governo Meloni ma che aprirà più di un rischio per il futuro della legislatura. Qui trovate tutti i nuovi vicepresidenti della Camera eletti la scorsa settimana in Parlamento; qui la composizione finale dell’Ufficio di Presidenza di Montecitorio dopo l’ultimo accordo tra i partiti; qui i nomi dei capigruppi dei partiti alla Camera.

