Governo Meloni, voto fiducia Senato/ Diretta video discorso: Centrodestra a quota 116

GOVERNO MELONI AL SENATO: VOTO DI FIDUCIA, PROGRAMMA E DIRETTA VIDEO STREAMING

Governo Meloni in Parlamento, atto secondo: fa il suo esordio al Senato oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere il voto di fiducia sul proprio esecutivo dopo aver incassato il via libera alla Camera senza alcuno scossone. 235 Sì, 154 contrari e 5 astenuti: questo l’esito del primo voto di fiducia al Governo Meloni che oggi al Senato replicherà il discorso programmatico (atteso qualche modifica visto che in alcuni momenti nel discorso di ieri è andata a “braccio”) sul Governo di legislatura con maggioranza Centrodestra.

Riforma pensioni 2022/ Il rinnovo promesso dalla Meloni

Il programma di oggi – da seguire tutto in diretta video streaming presso il canale YouTube del Senato – scatterà alle ore 13: per quell’ora è infatti previsto l’inizio della seduta ma non vi sarà il discorso-comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si partirà infatti subito con la discussione generale che avverrà fino alle ore 16.30: per quel momento è prevista la replica della Premier agli interventi avvenuti fin lì, qui dunque l’occasione di udire le uniche parole “nuove” rispetto a quanto avvenuto alla Camera. Le successive dichiarazioni di voto dei singoli partiti (occhi soprattutto sugli interventi di Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, specie su quest’ultimo dopo lo scontro avvenuto con Giorgia Meloni prima della formazione del Governo) procederanno fino alle ore 19 quando invece comincerà la prima chiama del voto di fiducia: per le ore 20 massimo dovrebbe aversi l’esito anche da Palazzo Madama della “prova” in Parlamento per il nuovo Governo Meloni.

FIDUCIA AL GOVERNO/ Folli: “Cauta sull’Ue, realista sull’economia: questa maggioranza durerà”

DISCORSO MELONI PER LA FIDUCIA AL GOVERNO: COSA HA DETTO IERI ALLA CAMERA

«La rotta è tracciata, andiamo avanti», così ha scritto sui social la Premier dopo aver incassato il primo voto di fiducia alla Camera per il nuovo Governo Meloni. Oggi al Senato si attendeva il medesimo discorso programmatico ma è stato deciso di non ripetere quanto già scritto e proposto ieri a Montecitorio: il discorso è stato regolarmente depositato al Senato dalla stessa Premier Meloni nella giornata di ieri, ma vi sarà spazio per qualche “fuoriprogramma” particolare solo nelle repliche che arriveranno dopo le ore 16.30. Nelle comunicazioni date alla Camera si è tornati ad un pieno discorso politico e programmatico come non se ne sentiva in Parlamento dai tempi dell’ultimo Governo Berlusconi: la cornice atlantica per il futuro, l’appoggio all’Ucraina, emergenza gas, bollette, lavoro, imprese, pensioni, famiglia e diritti. Di questi temi ha trattato ieri la Presidente del Consiglio ottenendo quella fiducia cui punta ovviamente anche oggi al Senato. Qui il testo integrale del discorso programmatico di Giorgia Meloni; qui di seguito le dichiarazioni “manifesto” di quello che passerà alla storia come il primo discorso di un Presidente del Consiglio donna nella Repubblica italiana:

PROGRAMMA MELONI/ Assegno unico, Rdc e caro prezzi: le scelte da fare senza rinvii

– «Tregua fiscale per cittadini e imprese e lotta all’evasione»;

– «All’Italia serve semipresidenzialismo alla francese»;

– «Reddito di cittadinanza? Una sconfitta per tutti… va ripensato»;

– «Mai avuto simpatia per fascismo»;

– «Sento peso di essere la prima donna premier»;

– «Stato sia sussidiario… Non disturbare chi vuole fare»;

– «Flat tax da estendere. Pensioni, rinnovo delle misure in scadenza a fine anno»

– «Con l’Ucraina e contro i regimi antidemocratici come la Russia di Putin».

VOTO DI FIDUCIA AL SENATO: 116 SEGGI PER IL GOVERNO MELONI (SULLA CARTA)

Diversamente dalla Camera, la riduzione dei parlamentari in questa nuova legislatura imporrà riflettori puntati molto più frequentemente al Senato per capire come una maggioranza solida ma non “larga” potrà superare le traversie delle battaglie parlamentari, specie avendo in Consiglio dei Ministri un Governo Meloni con ben 9 esponenti senatori. Dei 200 seggi presenti al Senato, la maggioranza per avere via libera dal voto di fiducia è fissata a 101: il gruppo del Centrodestra completo conta 116 senatori, frutto di 63 seggi a Fratelli d’Italia, 29 alla Lega, 18 a Forza Italia, 6 al gruppo “Civici d’Italia – Noi moderati – Maie”.

Va ricordato come qui al Senato Noi Moderati è riuscito a formare un gruppo autonomo distinto dal Misto grazie all’apporto di un senatore eletto con il Maie e da alcuni esponenti di FdI che si sono “prestati” ad entrare con il gruppo di Maurizio Lupi per far formare il singolo gruppo autonomo. Le altre forze in parlamento vedono la seguente situazione: Pd (38 seggi), M5s (28), Azione-Iv (9), Gruppo Misto (7 di cui 3 senatori a vita Mario Monti, Renzo Piano e Liliana Segre, 4 eletti con il Centrosinistra tra Verdi, Sinistra Italiana e Impegno Civico), Svp (2). Insomma, la cifra da guardare oggi in casa Centrodestra è quel 116 seggi sulla carta che potrebbe raggiungere il Governo Meloni con la fiducia: al netto di assenze, non voti e astensioni (dal SVP per esempio), occorrerà capire se si ripeterà la “sorpresa” vista con il voto su Ignazio La Russa Presidente del Senato (con Forza Italia che si spaccò non votando per il candidato di Centrodestra) o se come prevedibile tutto andrà nella norma, come già fatto intuire dallo stesso Berlusconi e dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

GUARDA IL VIDEO DELLA GIORNATA AL SENATO PER IL VOTO DI FIDUCIA AL GOVERNO MELONI













© RIPRODUZIONE RISERVATA