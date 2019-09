Governo Pd-M5s impugna legge migranti Friuli/ “Discrimina”: Fedriga “vergogna totale”

Il primo atto politico del Governo Conte-bis, avanzato durante il Consiglio dei Ministri avvenuto stamani dopo il giuramento dei nuovi Ministri Pd-M5s-LeU, è diretto “contro” la Lega: dopo la nomina di Paolo Gentiloni a Commissario Ue per l’Italia, il CdM ha di fatto impugnato la legge sui migranti del Friuli Venezia Giulia (governato dal leghista Massimiliano Fedriga) su proposta del Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia (Pd, corrente di sinistra). La legge secondo il Governo va «oltre le competenze della Regione» e contiene norme «discriminatorie nei confronti dei migranti»: nel comunicato disposto dal Consiglio dei Ministri, il primo dell’era Conte-bis, esplicita «Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale, in quanto numerose disposizioni sono risultate eccedere dalle competenze Statutarie della Regione e talune disposizioni in materia di immigrazione appaiono discriminatorie». Sono gli articoli 22 e 54 comma c della legge regionale del Friuli ad essere messo sotto accusa: nel primo si tratta lo spostamento di fondi sui rimpatri coatti degli immigrati colpiti da provvedimento di espulsione. Nel secondo invece, spiega Repubblica, «destinare gli incentivi occupazionali esclusivamente a chi assume persone residenti da almeno cinque anni nella Regione». Secondo il Governo tanto il primo quanto il secondo articolo sono a rischio discriminazione non solo per i migranti ma anche «per gli stessi italiani provenienti da altre Regioni».

GOVERNO PD-M5S CONTRO LA LEGA SULLA LEGGE IN FRIULI

È durissima la presa di posizione del Governatore del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga: «È una vergogna assoluta», ha attaccato il Presidente di Regione davanti alla legge impugnata dal Governo Conte-bis nel primo vero provvedimento politico dell’intero esecutivo. «Il Movimento 5 Stelle e il Pd hanno già partorito il governo dell’immigrazione selvaggia. Questo è un segnale molto chiaro: un attacco alle autonomie. Difenderemo le nostre norme davanti alla Corte Costituzionale», conclude Fedriga a cui immediata arriva la replica dell’ex Presidente del Friuli, la dem Deborah Serracchiani «Fedriga telefoni al suo ex vicepremier in vacanza in Trentino (Salvini, ndr) e gli chieda com’era stata fatta dal suo governo l’istruttoria che ha portato oggi all’impugnazione della legge regionale. Dovrebbe sapere che questi non sono atti che si costruiscono in un solo giorno». Il Pd fa riferimento a quanto già era stato messo nero su bianco dal Mise guidato da Luigi Di Maio nel primo Governo Conte: intanto intervenendo dalla Puglia arriva anche la prima dichiarazione in merito del “diretto interessato”, Francesco Boccia «una legge regionale che viola diverse norme, ma il Friuli solo ieri sera si è promessa di modificare tali norme. Peccato che la scadenza della legge era domani e così il Governo ha deciso di impugnare tale norma per evitare il peggio», spiega il Ministro degli Affari Regionali intervenendo ai microfoni di Rai News24 al Digithon di Bisceglie.

