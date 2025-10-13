Venerdì scorso si è tenuto un incontro a palazzo Chigi tra Governo e sindacati in vista della Legge di bilancio
In vista della Legge di bilancio, venerdì scorso a Palazzo Chigi si è tenuto un incontro tra Governo e sindacati. Oltre a Cgil, Cisl e Uil erano presenti anche Confsal e Ugl.
In buona sostanza, il ministro Giorgetti ha presentato il perimetro di una manovra che dovrà tener conto dell’esigenza di ridurre il debito – ancora gravato dal pesante lascito del Superbonus – e dell’urgenza di uscire in anticipo dalla procedura d’infrazione Ue, raggiungendo già quest’anno un livello di deficit inferiore al 3% del Pil.
Secondo i calcoli di Giorgetti e del dicastero dell’Economia, questa linea prudente può portare a una manovra per il 2026 di circa 16 miliardi di euro, nella quale è sì previsto un intervento di riduzione fiscale, ma non nella misura auspicata dai sindacati.
Questo aspetto, in particolare, ha suscitato reazioni diverse in ambito sindacale: la Cgil si è detta del tutto contraria, la Cisl ha parlato di proposte in parte accolte, la Uil ha sottolineato la necessità di detassare gli aumenti contrattuali.
Com’è del resto noto, cosa su cui non vale nemmeno la pena di tornare, i bassi livelli delle retribuzioni italiane sono un caso unico non solo in Europa ma nell’intera area Ocse. Tuttavia, il recupero del potere d’acquisto rispetto a quanto eroso dall’inflazione di questi anni – in molti settori ancora distante – non può che essere un obiettivo minimo se il Paese vuole tornare a crescere. Il vero programma, più a medio termine, deve essere quello di rivalutare lavoro e salario. Perché la crescita passa di qui. Per almeno due ragioni:
1) tutte le economie avanzate, con la crisi del mercato globale, hanno come obiettivo il rilancio della domanda interna: ciò può avvenire soltanto con il rafforzamento del potere d’acquisto;
2) nella sempre più diffusa “crisi delle competenze” – che per l’Italia significa perdita dei suoi giovani che vanno all’estero in cerca di opportunità migliori – non c’è altra via che riconoscerne il valore: ciò può avvenire soltanto con la crescita delle retribuzioni.
È questo un tema cruciale del nostro futuro prossimo. Eppure, è un terreno su cui si è fatta e si continua a fare confusione: non è il salario minimo la soluzione ai bassi livelli retributivi – il problema vero è il vuoto delle retribuzioni intermedie – e non è il Governo che può determinare salari più alti: non ha senso immaginare che i salari crescano per gli equilibrismi fiscali della finanza pubblica.
Il Governo potrebbe certamente accompagnare imprese e sindacati in una nuova politica dei redditi. Ma i salari crescono se i contratti di lavoro prevedono aumenti. E se le imprese pagano retribuzioni migliori.
x.com/sabella_oikos
