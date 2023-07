Governo Uk vuole aumentare limiti di velocità/ “A 20 miglia all’ora ostacolano vita quotidiana”

Il Governo dell’Uk ha annunciato la messa in discussione dei limiti di velocità a 20 miglia orarie in alcune zone cittadine dopo che il Galles si è detto pronto a introdurre quest’ultimo come predefinito per tutte le strade urbane. “Penso che non abbia senso, non è appropriato. Aggiungerà solo costi e complessità, oltre a ostacolare la vita ordinaria delle persone”, ha commentato il primo ministro Rishi Sunak a Deeside.com.

Secondo quanto riportato dal Guardian il suo esecutivo stesso ha intenzione di rivalutare la norma in questione come parte di un nuovo progetto di cambiamento contro gli schemi di traffico e a favore delle politiche verdi. L’idea è quella di rendere più malleabili i limiti di velocità nelle zone in cui non ci sono particolari necessità (come avviene, invece, dove sono presenti scuole o altri luoghi frequentati dai più giovani), ma senza compromettere la sicurezza. Ciò sarebbe possibile attraverso strumenti diversi, come l’installazione dei cancelli per gli autobus. È per questo motivo che è stata ordinata una revisione dei quartieri a basso traffico.

Governo Uk vuole aumentare limiti di velocità: è polemica

La decisione del Governo dell’Uk di aumentare i limiti di velocità che sono attualmente fissati a 20 miglia orarie ha scatenato la rabbia di molti. L’ente di beneficenza RoadPeace, che aiuta le persone che sono in lutto per delle vittime della strada o sono rimaste gravemente ferite in incidenti stradali, ha invitato i ministri, i quali sono intenzionati a rivedere il modello attualmente in vigore, a mantenere il loro sostegno nei confronti di quest’ultimo.

“I nostri membri hanno fin troppo familiarità con l’effetto devastante che la velocità ha sugli incidenti stradali e sarebbero estremamente delusi nel vedere le strade rese dimostrabilmente meno sicure”, ha affermato l’amministratore delegato Nick Simmons. È indispensabile dunque agli occhi della popolazione continuare a fare il possibile affinché il numero di morti si riduca.

