Governo va sotto due volte al Senato sul dl Capienze/ Asse Cdx-Renzi: ira Pd-M5s

Il dl Capienze accende il dibattito all’interno della maggioranza: il governo, infatti, è andato sotto due volte al Senato a causa dell’asse Centrodestra-Italia Viva. Il decreto votato oggi a Palazzo Madama è passato con 174 sì e 20 no, ma due emendamenti sono passati nonostante il parere negativo espresso dall’esecutivo guidato da Mario Draghi…

GREEN PASS A 9 MESI, ANTICIPO TERZA DOSE/ Regioni: “lockdown No Vax in zona rossa”

Il governo è andato sotto sull’emendamento che prevede la capienza massima sui bus turistici, presentato da Lega e Forza Italia, e poi sull’emendamento relativo ai limiti d’età del personale impiegato per l’emergenza, presentato da Italia Viva. In entrambe le occasioni, il partito di Matteo Renzi e le forze di Centrodestra hanno votato a favore. E riecco la bagarre…

Mandato d'arresto europeo/ Consulta: “rifiuto Paesi, decide la Corte di Giustizia Ue”

Dl Capienze, Governo va sotto due volte al Senato

Non sono tardate ad arrivare le reazioni. Il ministro Stefano Patuanelli (M5s) ha messo nel mirino Matteo Renzi: «Mi sembra evidente che voglia provocare la seconda crisi di governo dell’anno. Ormai Italia Viva è uscita dal campo riformista per entrare in quello del centrodestra», le sue parole ai microfoni di Adnkronos. Aspre critiche anche dalla dem Simona Malpezzi, come riporta il Corriere: «È arrivato il momento che centrodestra e Iv chiariscano se hanno ancora fiducia nel governo Draghi. Altrimenti non si spiega perché in Aula al Senato abbiano votato alcuni emendamenti con Fdi nonostante il parere contrario dell’esecutivo».

LEGGI ANCHE:

Stefania Craxi/ "Mio padre Bettino sbagliò a sostenere Scalfari, ecco perchè"

© RIPRODUZIONE RISERVATA