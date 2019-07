Governo, vertice Salvini-Di Maio a P. Chigi/ Lega-M5s, i nodi: crisi, Russiagate, Tav

Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a parlarsi. Forse. Fonti parlamentari all’Ansa hanno confermato che sarebbe in corso un vertice a Palazzo Chigi tra i due vicepremier (e non è escluso vi sia anche il Presidente Conte visto il luogo, ndr) anche se Lega e Movimento 5Stelle con le loro fonti di stampa al momento non hanno confermato nulla. Se però il vertice fosse confermato, sarebbe il primo dopo due settimane in cui Di Maio e Salvini non si sono visti e soprattuto se le sono date di santa ragione a distanza: le liti sulla Tav, sul Russiagate, sulla Manovra e la Flat Tax, sul caso Siri e sulle grandi opere che non partono ancora in Italia. Un vertice per scongiurare una crisi di Governo data per molti solo “congelata” e che gli stessi Salvini e Di Maio spesso rievocano come rischio qualora il partner reciproco di Governo non la smettesse con gli attacchi. «Non litigare e non alimentare litigi. Mettiamoci tutti al lavoro per il Paese. Se noi avessimo il sospetto che la Lega avesse preso anche un solo euro di quell’affare russo non staremmo al governo insieme. Io credo non ci sia bisogno di alimentare i litigi all’interno del governo, questo è il momento di lavorare per ottenere altri obiettivi», ha spiegato stamattina Di Maio entrando al Ministero. Di contro, il leader della Lega ha spiegato al Sole 24ore «Ho letto ricostruzioni surreali, finestre che si aprono e si chiudono. Per me ogni giorno ha la sua finestra, e’ una messa alla prova. Ogni giorno devo fare qualcosa di utile per il mio Paese. Se la macchina si inceppa, se qualcuno la inceppa, è un problema».

CRISI GOVERNO, PARLA SALVINI

In una lunga intervista odierna a Radio Anch’io su Radio Rai1, il Ministro Salvini aveva anticipato un po’ dei nodi che potrebbero essere messi a tema nel vertice di Palazzo Chigi: dalla Tav – con l’avviso forte dato agli attivisti e al M5s che «non ci sarà nessun impunito, non devono esserci violenze sabato a Chiomonte» – fino al Russiagate, manifestando non poca irritazione per le mezze parole dette ieri da Conte in Senato sul caso Moscopoli «Conte al Senato ha detto quello che dico io da settimane. Non ho mai preso un rublo, vado all’estero per far politica non per far accordi commerciali. Incontrare ministri è il mio lavoro, per l’interesse nazionale italiano». Non solo, contro il Premier Conte Salvini ha lanciato una battuta «mi interessano meno di zero le sue parole in Senato, Mi alzo ogni mattina per andare al Viminale per lavorare. Io finché posso far le cose sto al governo, se dovessi accorgermi che sto al governo per non fare le cose..». Sulla decisione di dire Sì alla Tav c’è però una forma di re-unione, anche se lo stesso leader Lega non indietreggia e rilancia «Chiaro che la convenienza della Lega sarebbe andare a votare domani mattina e di raddoppiare il numero dei parlamentari, però da ministro ho a cuore anche altro. E i sì di martedì e mercoledì sono stati incoraggianti».

DI MAIO SI DIFENDE E ATTACCA

Di contro Di Maio, oltre a lanciare la sua personale difesa agli attacchi di Salvini deve anche badare a quanto succede nel suo Movimento, dove la base è letteralmente nella bufera per quanto fatto da Conte sulla Tav: il leader è accusato di non aver avuto il peso necessario per contrastare la scelta del Capo del Governo, ma tanto ieri in una diretta Facebook quando oggi al Ministero del Lavoro Di Maio ha rilanciato «Abbiamo seguito logicamente quello che abbiamo sempre detto. Ma noi al Governo ci stiamo col 33%, non col 51%. Chi ci volta la faccia lo dice senza memoria e senza avere mai avuto una faccia. Ricordo che il Pd di Renzi come la Lega sono stati no Tav in passato, e noi restiamo no Tav, è colpa nostra che abbiamo il 33%? Tutti i partiti che sono stati no Tav hanno cambiato idea e ora danno la colpa a noi del fatto che non si ferma? È una follia». Non solo, ancora il Ministro del Lavoro torna sul fronte Tav con una stilettata al Premier oltre che alla Lega «Conte ha detto che dal lato governo non possiamo più fare nulla per fermare la Tav. Ma ha spiegato che chi potrebbe ancora fermarla è il Parlamento perché c’è un trattato internazionale di mezzo, ratificato proprio dal Parlamento. Solo il Parlamento può quindi tornare indietro in maniera unilaterale. Io non sono d’accordo con Conte quando dice che si spendono più soldi a non farla, che a farla. Ma non è solo una questione di soldi, c’è anche un impatto ambientale e sulla popolazione che non ha mai voluto quell’opera». Polemica sul Russiagate immancabile, Di Maio chiarisce nella diretta Facebook «Si sta dicendo che il Movimento sta smentendo il presidente Conte. Io ho piena fiducia in Conte, e lo ringrazio anche per essere andato a riferire in Senato sulla Russia. Anche se per me non era un atto dovuto, perché ci doveva andare qualcun’altro. Ed è per questo che i nostri senatori hanno voluto segnalare questa assurdità decidendo di non partecipare».



