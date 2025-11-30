Antonio Gozzi, presidente di Federacciai sulla costruzione del Ponte sullo Stretto: "Opera di straordinaria importanza strategica per le industrie al Sud"

Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e Duferco, ha parlato del progetto del Ponte sullo Stretto definendolo “Un’opera di straordinaria importanza strategica per favorire la crescita e sostenere le industrie del Mezzogiorno“, parlando in una intervista al Sole 24 Ore nella quale ha esortato il governo a non arretrare col piano, perchè i primi effetti degli investimenti nelle infrastrutture si stanno già vedendo con l’aumento del rating e conseguenze positive anche sul mercato di domanda offerta.

Una delle questioni che da tempo si stanno cercando di risolvere infatti è proprio quella della carenza logistica che al Sud ostacola lo sviluppo delle imprese, specialmente in Sicilia, regione che maggiormente potrà beneficiare dei cambiamenti epocali della grande opera che collegherà 5 milioni di persone al resto di Italia. Un gap che le aziende subiscono con un conseguente aumento dei costi di trasporto delle merci che viaggiano via treno e che costringe in molti casi a sospendere l’attività di interi reparti produttivi che finalmente grazie al nuovo strumento di collegamento potrà essere ridotto.

Ponte sullo Stretto, Gozzi: “Avanti tutta col progetto, il governo supererà i rilievi della Corte dei Conti”

Secondo quanto anticipato dal presidente di Federacciai Gozzi, la costruzione del Ponte sullo Stretto potrà essere sostenuta interamente con acciaio da industrie italiane, visto che saranno necessarie almeno 400 / 500mila tonnellate di materia prima, che sono già disponibili sul mercato nazionale, che può contare su una produzione da 20 milioni di tonnellate di cui l’80 % è green. Un vantaggio ulteriore per la crescita delle imprese che trascineranno anche altri investimenti su infrastrutture a beneficio dell’economia locale e del ruolo dell’Italia nell’area del Mediterraneo.

Sulle questioni avanzate dalla Corte dei Conti, che ha rilevato violazioni delle direttive, Gozzi non entra nel merito giuridico ma si dice fiducioso del fatto che il governo possa superare gli ostacoli e procedere grazie ad un dialogo costruttivo. Invece sui problemi sollevati da alcune parti politiche, contrarie ai lavori per il rischio di infiltrazioni della mafia, afferma: “Le divisioni ideologiche sulle grandi opere sono incomprensibili e inaccettabili, rinunciare al ponte significherebbe mandare un messaggio negativo al mondo e bloccare le potenzialità di crescita dell’Italia per il futuro“, per questo, aggiunge: “Ripeto, avanti tutta“.