GP Emilia Romagna Imola cancellato/ Formula 1: il maltempo annulla la corsa

GP EMILIA ROMAGNA IMOLA CANCELLATO, NIENTE CORSA DI FORMULA 1

Il GP Emilia Romagna a Imola è stato cancellato, la Formula 1 purtroppo nel weekend non farà tappa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove ci sarebbe stato il Gran Premio domenica 21 maggio. Date le condizioni del tempo nella regione, i danni e le vittime del maltempo che dovrebbe continuare ad imperversare pure nei prossimi giorni e anche la notevole vicinanza del circuito al fiume Santerno, non ci sarebbero state le condizioni per disputare il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2023, anche per lo sforzo organizzativo che avrebbe comportato in giorni in cui naturalmente le priorità per le autorità, le forze dell’ordine e la Protezione Civile devono per forza di cose essere altre.

Niki Lauda e maxi eredità/ Disputa tra mogli: Birgit vuole tutto, sentenza in estate

La decisione era già nell’aria, l’annuncio ufficiale è arrivato poco fa, comunicato dalla Formula 1 sul proprio sito ufficiale (esprimendo la vicinanza alle popolazioni colpite così duramente dal maltempo) e anche dal presidente dell’Aci e vicepresidente Fia, Angelo Sticchi Damiani: “Al 99% questa edizione si recupererà nel 2026, dopo la proroga del contratto”, ha dichiarato all’agenza LaPresse, quindi Imola avrà una gara anche nel 2026, mentre il contratto attuale sarebbe scaduto nel 2025. Una decisione maturata per non mettere ulteriore pressione sul territorio pesantemente colpito dal maltempo: in queste ore frenetiche si sarebbe anche tentato di spostare la gara a un’altra data ma pare che il calendario del circuito non consenta di posticipare ed inoltre la Formula 1 ha ben pochi spazi con 23 GP in programma (a questo punto saranno 22).

Formula 1, Gp Emilia Romagna cancellato?/ Allerta meteo rossa: gara Imola a rischio

GP EMILIA ROMAGNA IMOLA CANCELLATO: PARLA STEFANO DOMENICALI

La comunicazione ufficiale della Formula 1 circa il GP Emilia Romagna a Imola cancellato ha sottolineato che “vogliamo anche rendere omaggio al lavoro dei servizi di emergenza che stanno facendo tutto il possibile per aiutare i bisognosi. A seguito di discussioni tra la Formula 1, il Presidente della FIA, le autorità competenti tra cui i Ministri competenti, il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, il Presidente della Regione Emilia Romagna, il Sindaco della Città e il promotore è stata presa la decisione di non per procedere con il weekend del GP di Imola”. Naturalmente mancano le condizioni per svolgere l’evento in sicurezza per tifosi, squadre e tutto il personale che lavora per un evento come un Gran Premio di Formula 1: “Non sarebbe giusto esercitare ulteriori pressioni sulle autorità locali e sui servizi di emergenza in questo momento difficile”.

Diretta Formula 1/ Verstappen ha vinto il Gp di Miami davanti a Pèrez! E la Ferrari?

Particolarmente coinvolto è naturalmente Stefano Domenicali, presidente e a.d. della Formula 1 ma anche cittadino imolese, che ha voluto dichiarare: “È una tale tragedia vedere cosa è successo a Imola e all’Emilia Romagna, la città e la regione in cui sono cresciuto e i miei pensieri e le mie preghiere vanno alle vittime dell’alluvione e alle famiglie e alle comunità colpite. Voglio esprimere la mia gratitudine e ammirazione per gli incredibili servizi di emergenza che stanno lavorando instancabilmente per aiutare coloro che hanno bisogno di aiuto e alleviare la situazione: sono eroi e tutta l’Italia è orgogliosa di loro. La decisione che è stata presa è quella giusta per tutti nelle comunità locali e per la famiglia della F1 poiché dobbiamo garantire la sicurezza e non creare oneri aggiuntivi per le autorità mentre affrontano questa terribile situazione”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA