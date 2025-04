GP IMOLA FORMULA 1, A MAGGIO L’ULTIMA GARA?

Il Gp Imola Formula 1 potrebbe vivere il prossimo 18 maggio il suo ultimo appuntamento con la storia: a confermarlo è stato Stefano Domenicali, presidente di F1, che è intervenuto per parlare di quella che è la sua gara di casa, in concomitanza con il fatto che il contratto con l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari scadrà proprio nel 2025: “Sarà sempre più difficile avere due GP nello stesso Paese” ha detto Domenicali, soffermandosi sul crescente interesse per la Formula 1 da parte di Paesi emergenti che hanno sempre maggiore spazio nel calendario, basti pensare ad esempio alle tappe in Arabia Saudita o Azerbaijan ma anche al passato, con l’India che per qualche anno era stata inserita nel calendario.

DIRETTA FORMULA 1/ Gp Arabia Saudita 2025 F1: domina Piastri, Leclerc finisce sul podio (oggi 20 aprile)

Dunque rischia il Gp Imola Formula 1, anche perché Monza, sede storica di questo circus, ha confermato la sua partecipazione sino al 2031 e dunque, prendendo per vere le parole di cui sopra da parte di Domenicali, a saltare sarebbe il Gran Premio in Romagna anche se tecnicamente si chiama Gp San Marino, ma si svolge appunto in Italia. Naturalmente si tratta ancora di indiscrezioni o, meglio, di una possibilità: lo stesso Domenicali ha fatto sapere che la decisione è ancora da prendere e dunque non c’è ancora alcunchè di sicuro, nei prossimi mesi se ne parlerà sul serio.

Classifica Formula 1 2025/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Arabia Saudita Jeddah (20 aprile)

GP IMOLA FORMULA 1, STORIA E TRADIZIONE

Quel che c’è di sicuro è che il Gp Imola Formula 1 rappresenta comunque storia e tradizione nel paddock: Domenicali ha anche ricordato l’entusiasmo con il quale la città romagnola ha risposto presente nel dare una mano in epoca Covid, quindi certamente ci sono delle possibilità perché si guardi anche a quanto accaduto in passato e il Gp Imola possa essere confermato, anche se come già scritto bisogna fare fronte alle logiche economiche e di business e ci sono certe realtà in Asia o America che stanno spingendo, tanto che ormai le tappe in Europa siano già state soppiantate da quelle al di fuori del Vecchio Continente, che per il Mondiale 2025 sono già 15 contro le 9 che si terranno sul suolo europeo, con la prima proprio a Imola il prossimo 18 maggio.

Griglia di Partenza Formula 1/ GP Arabia Saudita 2025: Verstappen in pole a Gedda, Ferrari flop! (19 aprile)

Al momento, poco importa che il territorio di Imola sia la Motor Valley e che nel raggio di pochi chilometri ci siano aziende come Ferrari, Ducati, Lamborghini, Maserati e Pagani, o ancora che qui si sia avuta purtroppo l’ultima gara nella vita di Ayrton Senna: non si giudicherà soltanto sulla base di questo ed è il motivo per cui il Gp Imola Formula 1 rischia comunque di scomparire, la settima tappa di questo Mondiale comandato da Oscar Piastri e la McLaren rischia davvero di essere l’ultima di sempre e allora una ragione in più per sperare che la Ferrari possa ottenere una vittoria il prossimo 18 maggio.