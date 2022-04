GP Imola, griglia di partenza Formula 1/ Verstappen, pole position nella Sprint Race

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: MAX VERSTAPPEN IN POLE POSITION PER LA SPRINT RACE

Max Verstappen ha conquistato la pole position che sarà quella che entrerà negli albi d’oro per il GP Emilia Romagna 2022 ad Imola, ma che vale per la griglia di partenza Formula 1 per la Sprint Race di domani pomeriggio, che poi servirà a sua volta per determinare la griglia di partenza per il Gran Premio di domenica all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Qualifiche per niente facili nel venerdì pomeriggio di Imola, tra il maltempo a sprazzi e alcuni imprevisti, come il guasto ad Alexander Albon in Q1 e purtroppo l’incidente di Carlos Sainz in Q2, che relega il pilota spagnolo della Ferrari al decimo posto, non avendo girato nel Q3 al quale si era comunque qualificato. Una bandiera rossa non si nega a nessuno, nel Q3 addirittura due, causate dagli incidenti di Kevin Magnussen con la Haas prima e di Valtteri Bottas con l’Alfa Romeo poi.

Da questa clamorosa battaglia è infine emerso il pilota olandese della Red Bull. Prima della bandiera rossa per Bottas, si era portato a 1’27″999 Max Verstappen davanti a Charles Leclerc, poi tutto è stato “congelato” dalla pioggia e dall’ennesimo errore, stavolta di Lando Norris, comunque terzo dietro a Verstappen e al monegasco della Ferrari grazie al tempo ottenuto in precedenza. Segue al quarto posto un ottimo Kevin Magnussen, guizzo notevole per il danese con la Haas-Ferrari, poi quinto Fernando Alonso davanti a Daniel Ricciardo. Solamente settimo Sergio Perez con la seconda Red Bull, davanti a Valtteri Bottas e Sebastian Vettel.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: NELLE RETROVIE

Nella seconda metà della griglia di partenza Formula 1 per la Sprint Race di domani ad Imola troviamo innanzitutto i cinque piloti eliminati nel Q2, cioè coloro che occupavano le posizioni dall’undicesimo al quindicesimo posto quando è arrivato l’incidente di Carlos Sainz, che a causa della pioggia successiva ha di fatto cristallizzato la situazione: fuori entrambe le Mercedes con George Russell undicesimo e Lewis Hamilton tredicesimo, in mezzo a loro Mick Schumacher che è stato dodicesimo con la Haas-Ferrari, poi al quattordicesimo posto Guanyu Zhou con la Alfa Romeo (peccato perché in Q1 era stato veloce) ed infine quindicesimo Lance Stroll con la Aston Martin.

Chiudono naturalmente la griglia di partenza Formula 1 per la Sprint Race di sabato i cinque piloti che sono stati eliminati già nel corso del Q1 di queste qualifiche del venerdì: Yuki Tsunoda, sedicesimo con appena 4 millesimi di ritardo da Lewis Hamilton che si era salvato in extremis, poi l’altra AlphaTauri di Pierre Gasly diciassettesimo, diciottesimo Nicholas Latifi, diciannovesimo Esteban Ocon che ha avuto problemi con la sua Alpine ed infine ventesimo e ultimo Alexander Albon, senza tempo causa un guaio tecnico sulla sua Williams.











