Gp Monza, tifosi olandesi provano a costruire tribuna abusiva/ Bloccati dalla polizia

Hanno pensato proprio a tutto i tifosi olandesi arrivati in Italia per seguire il Gran Premio di Formula 1 a Monza. Sono arrivati a progettare una tribuna per assistere alla gara, chiaramente del tutto abusiva. L’hanno costruita, fuori da ogni norma di sicurezza, e sistemata nel camping a ridosso della pista dell’Autodromo di Monza, all’altezza della Prima Variante. Il “problema” è che la Questura, impegnata nei controlli in vista della 93esima edizione del Gp, si sono accorti del loro progetto.

Lo riporta Repubblica, spiegando che sono coinvolti in questa curiosa vicenda circa 80 persone, un gruppo di tifosi e appassionati di Formula 1 provenienti dall’Olanda evidentemente per seguire il loro beniamino Max Verstappen, ormai proiettato verso la vittoria del secondo titolo iridato di fila. Una passione incredibile, testimoniata anche da questo ambizioso progetto che poi è naufragato.

TIFOSI VOLEVANO COSTRUIRE TRIBUNA ALLA PRIMA VARIANTE

Secondo quanto ricostruito, gli agenti nell’area camping hanno trovato il gruppo di tifosi che aveva portato nell’area e accatastato alcune tonnellate di materiale come ponteggi, tubature, raccordi e piattaforme. Il materiale serviva a realizzare una grande tribuna proprio vicino la rete che delimita il tratto di pista dell’Autodromo in corrispondenza della Prima Variante. Quindi, i poliziotti hanno identificato gli 80 tifosi olandesi, a cui hanno spiegato che non era consentito realizzare la tribuna. Come evidenziato da Repubblica, nella serata di ieri è stato portato nel camping un primo camion per caricare tutto il materiale edile portato dai tifosi olandesi, anche se alcuni campeggiatori, pare ubriachi, abbiano provato ad opporsi. Infine, oggi è stata definitivamente sgomberata l’area camping, che è rimasta sotto lo stretto controllo dei funzionari e del personale della Questura di Monza e della Brianza.

